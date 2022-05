Femke Swaenepoel en FWDM B op zoek naar dubbel tegen Heist: “Samen met supporters in dubbeldekker richting Waregem”

Zaterdag worden in het Mirakelstadion in Waregem de finales van de Beker van West-Vlaanderen gespeeld. Bij de dames kan FWDM B, dat dit seizoen met 72 op 72 ongeslagen kampioen werd in eerste provinciale, een knap seizoen nog meer glans geven door zichzelf op te volgen als winnaar van de provinciale beker en bijgevolg de dubbel te pakken.

“Voor ons is dit een derde finale op rij”, zegt centrale middenveldster Femke Swaenepoel. “Drie jaar geleden wonnen we met 0-1 van Bredene en het jaar erop kon onze onderlinge finale (FWDM B en C waren toen de finalisten, red.) door het stilleggen van de competities jammer genoeg niet gespeeld worden. Dat we dit jaar opnieuw in de finale staan is samen met het behalen van de titel de onverwachte bekroning van een mooi seizoen”, zegt Femke die samen met Emma Vandevelde, Nestorien Perneel, Ulrike Declerck en sinds de winterstop Laura Delheye tot de anciens van de groep behoort.

Inbreng jonkies

“In vergelijking met voorbije seizoenen is er met de inbreng van de jonkies meer snelheid in de ploeg gekomen en daardoor is ons scorend vermogen heel wat hoger geworden. Als we na het behalen van de titel ook nog die beker kunnen winnen zou dit heel mooi zijn voor de uitstraling van de club. Het wordt in ieder geval geen gemakkelijke opdracht met een tegenstander die we zeker niet gaan mogen onderschatten”, blikt Femke vooruit op de wedstrijd van morgen. “Heist is een goede ploeg die al jaren de top speelt en heel wat ervaren speelsters heeft. In de halve finales tegen Reningelst moesten we, nadat ze tien minuten voor tijd tot 3-2 terug kwamen, tot de laatste minuut werken om ons doel te bereiken. We gaan er in elk geval volledig voor gaan en we zullen daarbij kunnen rekenen op de steun van de hele C-ploeg en heel wat supporters die met ons de verplaatsing maken met een dubbeldekker.” De speelsters van FWDM A kunnen er niet bij zijn, want ze spelen op het zelfde moment hun laatste competitiewedstrijd op Zwevezele. (PB)

Zaterdag 7 mei om 15 uur : KFC Heist A – FWDM B.