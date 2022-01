Febe Vanhaecke (Club Yla) scheurt voorste kruisband

Brute pech voor Febe Vanhaecke (26). De centrale verdediger van Club YLA liep in de bekermatch bij Anderlecht een kruisbandletsel op. Haar seizoen zit erop en de start van de volgende competitie halen, wordt heel lastig.

“Nooit eerder had ik zoveel pijn”, zucht Vanhaecke. “De tweede helft was nog maar een minuutje bezig. Ik stond in de rug van een thuisspeelster en bleef bij het draaien met mijn linkervoet steken. Ik hoorde luid gekraak en besefte meteen dat het ernstig was.”

Vanhaecke werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar foto’s van haar gehavende linkerknie werden genomen. “De arts die de foto’s zag, beweerde dat er iets eigenaardigs aan de hand was”, herinnert de Brugse zich. “Hij zag dat mijn been verschoven was en vertelde dat het onder narcose op de juiste plaats zou worden gebracht. Voor hij daaraan begon, vroeg ik nog snel een bedpan om een plasje te doen. Tijdens het gepruts voelde ik weer iets kraken. Ik zei dat tegen de dokter. Er werden nieuwe foto’s genomen. Bleek dat mijn been weer op de juiste plaats zat.”

Lange revalidatie

Zo kon Febe Vanhaecke een eerste verdoving vermijden. Maandag trok ze naar het AZ in Brugge waar een MRI werd genomen. “Voorste kruisband af, kreeg ik te horen”, gaat de onfortuinlijke speelster verder. “De volgende twee of drie weken moet ik elke dag naar de club om mijn knie te behandelen. Zodra het vocht uit het gewricht is, kan de kruisband operatief worden hersteld. Thomas Tampere, dokter bij Club Brugge, zal de ingreep in Roeselare uitvoeren.”

Nadien wacht een lange en harde revalidatie. “Altijd positief blijven is de raad die ploeggenote Jody Vangheluwe mij gaf want ze keerde al eens terug na zo’n letsel”, beseft Vanhaecke. “Dat zal nodig zijn. Nu voel ik me hulpeloos. Ik woon in Brugge, maar verblijf nu bij mijn ouders in Gistel. Ik ben afhankelijk van hen of van mijn zus om in het ziekenhuis of op de club te geraken.”

Vanhaecke is een van de speelsters die, naast voetbal op het hoogste niveau, ook voltijds werkt. Ze is aan de slag in het tankstation van Total langs de E40 in Jabbeke. “Zodra ik weer een beetje kan stappen, ga ik het werk hervatten”, aldus Vanhaecke. “Nu ben ik aan de zetel gekluisterd. Tv-kijken en op de playstation spelen, zijn de enige dingen die ik momenteel kan doen.” Voor de winterstop verlengde Febe al haar overeenkomst bij Club YLA. “Als het kan, zal ik heel mijn carrière bij Club spelen”, benadrukt de verdediger. “Ik hoorde van iedereen dat ik dit seizoen goed bezig was. Daarom is het des te jammer dat ik nu uitval met een ernstige blessure.” (HF)

Zaterdag 22 januari om 16.15 uur in Aalter: Club YLA-Charleroi.