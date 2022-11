Febe Vanhaecke (Club YLA) bijna terug: “Tijdens revalidatie heb ik vijf kilo spiermassa gekweekt”

Febe Vanhaecke is na haar kruisband- en meniscusletsel bijna klaar om opnieuw matchen te spelen. De centrale verdediger van Club YLA hoopt nog voor de winterstop speelminuten te pakken, wat al van midden januari geleden is.

Op 15 januari scheurde Vanhaecke (27) de voorste kruisband van haar linkerknie. Ook haar meniscus scheurde. Een maand na dit voorval kon ze worden geopereerd en begon een heel lange revalidatie. “De eerste twee tot drie weken mocht ik niets doen”, zucht ze. “Mijn mama moest me zelfs helpen bij het wassen. Wandelen mocht ook niet, uit vrees dat mijn meniscus opnieuw zou scheuren. Na die periode mocht ik met krukken lopen en kon ik naar het zwembad om mijn knie opnieuw te leren plooien.”

Pijn

Een lange lijdensweg dus. Twee maanden lang kon Vanhaecke, die in een tankstation werkt, haar job niet uitoefenen. “Eerst was er nog een periode met één kruk, dan wat wandelen en uiteindelijk beginnen lopen”, somt Vanhaecke de episodes in haar revalidatie op. “Elke dag ging ik naar het Basecamp en werd ik door Dimitri Vastenavondt, de vaste kinesist van Club NXT, onder handen genomen. Ik heb geroepen en getierd bij het plooien van mijn knie. Dat schijnt niet meer dan normaal te zijn. Nooit eerder had ik zoveel pijn.”

Betere testen

Intussen staat Febe Vanhaecke een tweetal weken weer op het oefenveld. “Van de dokter mag ik vanaf 14 november weer matchen spelen”, vertelt ze. “Mijn eerste minuten zullen wellicht met de belofteploeg in tweede nationale zijn. Ik heb een bepaalde schrik moeten overwinnen. Bij elke pass denk je dat alles weer gaat scheuren. Intussen mag ik al eens een duel aangaan. Ook dat is een schrik die ik moet overwinnen. Eigenlijk hoef ik niet bang te zijn. Tijdens mijn revalidatie kweekte ik vijf kilogram spieren extra. De resultaten van alle testen die ik aflegde, zijn beter dan voor dit kruisband- en meniscusletsel.”

Sterker terugkeren wordt dat genoemd. Al geeft de speelster van Club YLA toe dat ze de voorbije maanden moeilijke momenten had. “Kort na de blessure en operatie hoor je veel mensen die vragen hoe het gaat, maar naarmate de weken vorderen zie of hoor je niemand meer. Ik ben blij dat ik nu weer op het veld sta. Het is uitkijken naar mijn eerste speelminuten. Ik hoop dat ik nog voor Nieuwjaar bij het eerste elftal kan spelen. Ik heb alle matchen van Club YLA gevolgd. In de partijen tegen OHL en Anderlecht deden we het niet zo goed. In de andere wedstrijden pakten we wel veel punten.”