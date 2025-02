FC Gullegem Dames bruist van gezonde ambitie

De meisjes van FC Gullegem doen het met een voorlopige vierde plaats meer dan behoorlijk bij hun debuut. Maar vorige speeldag werden ze op het veld van leider Zerkegem met een 6-2-nederlaag gewogen en te licht bevonden. “Onze meisjes betalen nog leergeld, maar hebben ondertussen al veel stappen gezet”, zegt drijvende kracht achter de ploeg Veronique Sayoen. Ze tilt er niet te zwaar aan.

Promoveren

Kampioen spelen zullen de meisjes van FC Gullegem niet doen. “Voorlopig kunnen we niet tippen aan Zerkegem, Hertsberge en Staden”, bekent Veronique. “Trouwens, leider Zerkegem, is momenteel voor iedereen een maatje te groot. We zijn blij met onze voorlopige vierde plaats. En er zit nog rek op onze ploeg. Of we ambitie koesteren? Daar moet je niet aan twijfelen. Naar ik links en rechts vernam, zijn er hervormingen op til. Mogelijk kunnen wij daarvan profiteren om te promoveren naar tweede provinciale. Maar bovenal willen we mooi voetbal brengen. Een bal wegtrappen kan iedereen. Maar via verschillende stations een aanval opbouwen, is moeilijker en vraagt technische vaardigheid. Ik mag zeggen dat wij met onze piepjonge ploeg met verzorgd voetbal uitpakken. En de sfeer zit goed. Na iedere wedstrijd bouwen we een feestje. Niet toevallig krijgen we steeds meer meisjes over de vloer die zich willen aansluiten.”

Veronique Sayoen ligt niet toevallig aan de basis van deze geslaagde start van de ploeg. Met haar enthousiasme krijgt ze de ganse groep in haar zog. “Ik doe het niet in mijn eentje”, zegt de 47-jarige Gullegemse bescheiden. “Ook het ganse bestuur staat achter de ploeg. Trouwens, in het bestuur heb je doeners en denkers nodig. FC Gullegem beschikt over een mooie accommodatie. Maar het zou ons een boost geven moesten we over een tweede kunstgrasveld kunnen beschikken. Met de blijvende groei van het aantal jeugdspelers en speelsters en de vele wedstrijden tijdens het weekend, zou dat geen overbodige luxe zijn”, besluit Veronique.

Zondag 14 februari om 14.30 uur: FC Gullegem-Fusion Oostende.