Faye Verlae (Dames SK Staden A) zegt geen ‘neen’ tegen de titel: “Op mijn leeftijd promoveren? Ik twijfel!”

De dames van SK Staden A zijn aan een mooi parcours bezig. In de heenronde verloren ze nog maar vier punten in totaal. Vandaar ook dat de ploeg van Rudy Blanchard mooi op kop staat in de hoogste provinciale damesreeks. Zondag wacht voor de rood-witte garde een belangrijke confrontatie met eerste achtervolger Cerkelladies Brugge. De 36-jarige spits Faye Verlae lijkt klaar voor de topper.

“Onze sportieve cel stelde voor dit seizoen echt een mooie kern samen met een ideale combinatie tussen jeugd en ervaring. Niemand had echter verwacht dat we nu zo mooi op kop zouden staan, met slechts één verliesmatch en één gelijkspel. Die verloren wedstrijd was trouwens op de openingsspeeldag in Brugge. Daar hebben we op een sterke tegenstander gebotst die vooral uitpakt met twee heel snelle flanken. Daar hadden wij toen niet echt een antwoord op”, vertelt Verlae.

Ruimere voorsprong

Nu zal onze hoofdcoach wel één en ander uitgedokterd hebben om thuis dat gevaar te neutraliseren. Gezien we volledig compleet zijn en thuis spelen, gaan we natuurlijk voluit voor de drie punten. Zo kunnen we een nog ruimere voorsprong nemen op onze eerste concurrenten Cerkelladies Brugge en Heist.”

Gaan jullie nu voluit voor dat kampioenschap? “We bekijken de situatie heel nuchter. Als de kans zich voordoet zullen we het natuurlijk niet nalaten om kampioen te worden. De promotie zou wellicht wel persoonlijke consequenties hebben, want nationaal voetbal op zaterdag is niet meer voor mij op 36-jarige leeftijd. Dan zou ik misschien nog uitzakken naar één van onze andere teams in Staden, maar zover zijn we natuurlijk nog niet”, besluit de leerkracht uit Staden.

(SBR)