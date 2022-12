Famkes Westhoek Diksmuide Merkem B strijdt voor behoud

In tweede nationale staat de B-ploeg van Famkes Westhoek Diksmuide Merkem halfweg de competitie op een gedeelde elfde plaats. Net als DVK Egem telt FWDM acht punten, al heeft de ploeg van Famkes wel een wedstrijd minder gespeeld. Op zaterdag 15 januari wordt die inhaalwedstrijd afgewerkt. Dan komt FC Bosdam Beveren A op bezoek in Merkem. Boven zien we van links naar rechts: Nestorien Perneel, Britt Slock, Jentel Deprez, Belle Castelein, Ulrike Declerck, Angelique Veracx, Laura Delheye en trainer Filip Swaenepoel.

Onder van links naar rechts: Sofie Carpentier, Céline Leeman, Emma Vandevelde, Gemma Serreyn, Femke Swaenepoel, Eef Vandergucht, Inge Vandermarcke en Saare Clinckemaillie. (foto MG)