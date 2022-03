Famkes Westhoek Diksmuide Merkem B kampioen in eerste provinciale

In Merkem kroonde FWDM B zich zondagmiddag tot kampioen in de eerste provinciale van het damesvoetbal en is op vier speeldagen van het einde zeker van promotie naar tweede nationale.

De ploeg van trainer Filip Swaenepoel, die genoeg had aan een gelijkspel om mathematisch zeker te zijn van de titel, won met 7-0 van Ladies Harelbeke A. Saare Clinckemaillie opende na een goed kwartier de score en met goals van Laura Delheye, Angelique Veracx en opnieuw Saare Clinckemaillie, die ook na de rust nog tweemaal scoorde, stond het aan de rust 4-0.

Nadat Laura Delheye in de slotminuut de 7-0 binnentrapte, kon het kampioenenfeest beginnen. Met 60 punten op 60 en een indrukwekkend doelsaldo van 131 gemaakte doelpunten en slechts 8 tegengoals mag FWDM zich de terechte kampioen noemen.

(PB)