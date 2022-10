Ex-ploegmaten Femke Caes (VVEK) en Liza Laridon (Mandel) oog in oog: “Derby speel je om te winnen”

Vorig seizoen speelden Femke Caes en Liza Laridon nog samen bij DVK Egem. In het tussenseizoen zette Femke de stap naar VV Emelgem-Kachtem, Liza sloot zich aan bij Mandel United. Zondag staan ze tegenover elkaar in dé derby van het seizoen in derde provinciale.

“Onze verwachtingen liggen voornamelijk in het spelen van een goede, degelijke wedstrijd. We zijn een ploeg die net is opgestart en zetten wekelijks stappen vooruit”, opent Femke Caes (22) uit Lichtervelde die spits is bij VV Emelgem-Kachtem. “Het is dus vooral belangrijk om goed voetbal te brengen en om te groeien als ploeg. De drie punten zouden een mooie beloning zijn, maar als ploeg hebben we niets te verliezen. Zowel Mandel als VVEK staan op gelijke hoogte in het klassement. Het belooft een spannende wedstrijd te worden.”

“Bij Mandel spelen er een vijftal speelsters waar ik enkele jaren mee heb samen gespeeld, onder wie Liza. Ik kijk al vanaf de start van het seizoen uit naar deze derby. Dat motiveert mij zeker en vast, omdat ik hen graag wil tonen dat we een goed voetballende ploeg zijn. Ook het feit dat deze match de ‘stadsderby’ wordt genoemd, motiveert mij nog meer.”

We horen elkaar nog vaak en pikken ook matchen mee van elkaar

Vertrouwen getankt

“VVEK is heel sterk aan het seizoen begonnen, dus verwacht ik dat ze met veel vertrouwen aan de aftrap zullen staan”, pikt verdedigende middenvelder Liza Laridon (26) uit Koolskamp in. “Uit hun wedstrijdverslagen leid ik af dat ze telkens de ploeg zijn die op voorsprong komt, dus zullen we vanaf de start gefocust moeten zijn. Na een wat moeizamere start bij ons hebben ook wij vertrouwen getankt uit de laatste overwinning. We kijken uit naar een felle, maar leuke wedstrijd.”

“Uiteraard is het een extra motivatie om tegen Femke te spelen. Vorig jaar speelden we nog voor dezelfde kleuren, nu zijn we plots rechtstreekse tegenstanders. Dat maakt het toch wel speciaal. Maar extra invloed zal dit niet hebben op de match. Het is vooral als ploeg een wedstrijd waar we enorm naar uitkijken. Een derby speel je om te winnen.”

“We kennen elkaar vrij goed”, zeggen beiden. “Omdat we ook bij DVK Egem een goede band hadden. Het leuke is dat het daar niet stopte, we horen elkaar ook nu regelmatig. En als het even kan, pikken we ook een wedstrijdje van elkaar mee. We steunen elkaar ten volle in onze nieuwe uitdagingen.” (RV)

Zondag 16 oktober om 14.30 uur: VV Emelgem-Kachtem – Mandel United.