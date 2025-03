Evy Vandenbogaerde (KFC Damme): “Oppergaai wenkt”

Ze besteedt nagenoeg al haar vrije uurtjes aan het voetbal in Damme. Als Evy Vandenbogaerde niet zelf traint, zet ze zich in voor de opleiding van de kleintjes van lichting U6, U7 en U8. Ze wordt op handen gedragen bij de fusieploeg en geniet van elk moment.

De dames van eersteprovincialer KFC Damme verloren in het huidige kalenderjaar nog geen enkel punt. Achtereenvolgens moesten Staden, Mandel, Rumbeke, Heist, Egem, Reningelst en Lauwe eraan geloven. Toch blijft Staden aanklampen op twee punten, zij het met twee matchen meer op de teller.

Evy Vandenbogaerde gelooft in haar team. “Het zou al heel slecht moeten gaan met nog vijf duels voor de boeg, al blijven we waakzaam. Onze eerstvolgende opponent, Bredene B bijvoorbeeld, staat toch op positie vier. Wij mogen geen moment verslappen want iedereen wil de leider vloeren. Zelf ben ik hier bezig aan mijn vijfde seizoen. Mijn jeugdjaren doorliep ik in Dosko en voor de fusie kwam ik uit voor Damme en voor Moerkerke. Overal amuseerde ik me, genoot van elk moment, maar KFC Damme spant de kroon op alle vlakken: resultaten, technische vaardigheden, vriendschap en samenhorigheid. Zo kan ik nog lang doorgaan.”

Sterke trainer

“We vormen een fantastische bende en kunnen oplossingen bedenken eens we aan de wedstrijden bezig zijn. Onze trainer Okwor Odinaka voelt ons perfect aan. Sorry, het is niet aan elke man gegeven om een damesploeg te coachen. De mentale aanpak blijft verschillend maar onze T1 voelt perfect alles aan. En tactisch vind ik hem ook heel sterk.”

“Als opleidster van de allerkleinsten voel ik me ook heerlijk in mijn sas. Die kindjes zie je stralen bij elke gelukte oefening. KFC Damme blijft een succesverhaal op alle vlakken. Wij supporteren voor de heren en omgekeerd. Samen met onze grote broers maken we ons nuttig bij de opleiding van de jeugd en wat de beleidsorganen betreft: ik denk niet dat alle nationale verenigingen zo correct geleid worden als hier. Natuurlijk heeft de komst van voorzitter Vincent Goemaere een stroomversnelling veroorzaakt, al is hij de eerste om te stellen dat hij zonder zijn medewerkers niet zou functioneren.”

(JPV)

Zaterdag 22 maart om 19.30 uur: KSV Bredene B – KFC Damme.