Eva Deparck gaat met KSKV Zwevezele Ladies op zoek naar de eerste driepunter

Vorig seizoen eindigden de dames van KSKV Zwevezele op een derde plaats na een schitterend seizoen in eerste nationale. Ze nestelden zich daarmee bij de 15 beste ploegen in het damesvoetbal in ons land. Na drie wedstrijden in de nieuwe competitie namen ze een mindere start met een 1 op 9 na een gelijkspel op bezoek bij Westerlo. Oudgediende en kapitein bij geel-zwart Eva Deparck wil dit zwakke seizoenbegin niet dramatiseren.

“Vorig seizoen haalden we slechts 6 op 15 bij de start”, opent Eva Deparck. “Dat was ook niet schitterend en toch eindigden wij derde. Winnen we de twee volgende wedstrijden dan is dat nu hetzelfde verhaal en kunnen we opnieuw naar boven kijken. Daarvoor zullen we echter uit een ander vaatje moeten tappen. Na een nipte nederlaag in de opener, gaf ons een dubbel gevoel, volgde een vernederende thuisnederlaag met 1-11 tegen Kontich. Het was een snertprestatie van onze ploeg op eigen veld tegen toch wel sterk elftal,. Bij de rust wezen de bordjes reeds 0-6 en het kalf was dus al verdronken en de match was bij wijze van spreken reeds gedaan na een zeer zwakke eerste helft. Wel motiveerden onszelf tijdens de rust om er nog iets van te maken. We konden wel de eerredder scoren maar ons herpakken zat er niet meer in, het werd een blamage waarin alle minpunten werden blootgelegd. Niet dramatiseren, kopjes niet laten hangen en daaraan werken was de boodschap. Op het veld van Westerlo moesten we ons herpakken en dat deden we ook en kwamen 0-2 voor. Dat vasthouden konden we niet door twee tegendoelpunten te slikken. Wel bleven we gaan maar winst werd op het nippertje verhinderd, er zat meer in”.

Zwart beest

“Nu staat Famkes Merkem op het programma”, blikt de Zwevezeelse kapitein vooruit. “Dat waren altijd moeilijke tegenstanders, een beetje onze boeman. We moeten nu dat zwart beest verslaan vanuit een goede organisatie. Vanaf de eerste minuut wakker zijn en inzet tonen. Dat moet kunnen meteen zo goed als onveranderde ploeg in vergelijking met vorig seizoen. We hebben ook het volste vertrouwen in onszelf en de staf en willen ook onze trouwe supporters verwennen met goed voetbal en winst na de ontgoochelende eerste thuismatch, dat zijn we aan hen verplicht. Ook de mindere start niet dramatiseren en er vol voor gaan, voor 100 en ja zelfs 200 procent, om opnieuw een mooi seizoen te spelen.” (WD)

Zaterdag 17 september om 14.30 uur: KSKV Zwevezele Ladies – Famkes Westhoek Diksmuide Merkem A.