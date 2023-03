Er komt een einde aan het damesvoetbal in Zwevezele

Paul Degroote stopt aan het einde van het seizoen als voorzitter, en dat heeft zijn gevolgen voor KSKV Zwevezele, vooral voor de damesploeg in eerste nationale.

De herenploeg in tweede provinciale degradeert vrijwillig naar vierde provinciale. Het jeugdbestuur neemt dan over en doet een heropstart in die reeks met eigen jongeren. Het damesvoetbal wordt volledig stopgezet, hoewel er nochtans een sterke ploeg in eerste nationale speelt. Een bittere pil voor iedereen die bij de Ladies betrokken is. Jean-Pierre Deblauwe, voorzitter van de dames, vindt het niet kunnen dat deze beslissing maandagavond zonder hem viel. Hij wil met zijn ploeg het seizoen in schoonheid afsluiten en vindt het heel spijtig dat zijn fantastische groep en hun trainer Karim Stockx op die manier uiteen valt. “Dergelijk manier van werken heb ik in de bijna 20 jaar dat ik in het damesvoetbal actief ben nog nooit meegemaakt. Ik ben dus heel ontgoocheld”, geeft de damesvoorzitter mee. (WD)