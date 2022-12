Elke Geeraert verdedigt doel bij dames KFC Heist: “Depanneer de club waar mijn vriendin spits is”

Elke Geeraert (24), tot vorig seizoen doelvrouw bij Club YLA, staat al het hele seizoen onder de lat bij eersteprovincialer KFC Heist. Ze depanneert de club waar haar partner Dana Boudens in de spits opereert.

“Eind vorig seizoen liep Margot Van Der Jeugdt, ik denk in de match tegen Egem, een kruisbandletsel op”, verduidelijkt Elke Geeraert haar situatie. “Omdat mijn vriendin bij Heist aanvaller is kwam ik af en toe eens kijken naar haar wedstrijden. Met andere woorden: bij Heist kenden ze mij al een beetje. Ze hebben mij gevraagd te depanneren zolang Margot buiten strijd is. Ik heb toegezegd. Ook al was ik van plan om na Club YLA een pauze in te lassen.”

Trainen met haar nieuwe ploeg – Elke Geeraert heeft ook een verleden bij SV Zulte Waregem – doet ze niet. “In februari 2021 ben ik beginnen werken bij Defensie”, vertelt de doelvrouw. “Ik ben gekazerneerd in Brasschaat bij de artillerie. Normaal ben ik een hele week in de kazerne. Bij het leger doe ik genoeg sport om fit te blijven. Op dat vlak stelt zich geen enkel probleem. Zodra Margot Van Der Jeugdt volledig hersteld is weet ik niet wat ik ga doen. Een andere ploeg ga ik niet zoeken.”

Elsenborn

Intussen draait Heist in eerste provinciale mee in de top vier van het klassement. Groen-wit telt zes punten achterstand op leider SK Staden, een ploeg die één wedstrijd meer speelde. Cercelladies en Menen hebben één punt meer dan Heist, maar Menen werkte al twee matchen extra af. Zondag begint Heist met zes punten voorsprong op Damme aan de voorlaatste partij van 2022.

“Ik zal er zondag niet bij zijn want ik ben twee weken op kamp in Elsenborn”, aldus Geeraert. “Wellicht zal tegen Damme een veldspeelster onder de lat staan. Jammer dat ik er niet bij kan zijn. Eigenlijk amuseer ik me wel in het doel bij Heist. We doen het niet onaardig. Alleen is de stand momenteel ietwat ononverzichtelijk omdat niet iedereen evenveel wedstrijden afhaspelde.”