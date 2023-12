Eerste punt voor SK Staden A

De kop is eraf. De dames van SK Staden A hebben hun eerste competitiepunt binnen in het vernieuwde interprovinciaal voetbal. Op het veld van het derde laatst geklasseerde Brucom A speelden ze vorig weekend gelijk (2-2).

Eline Devolder scoorde het openingsdoelpunt na een kwartier. “We beseften met de ploeg dat het een heel belangrijke wedstrijd zou worden voor onze toekomst en het eventueel behoud. Vandaar ook dat we er vanaf de eerste minuut keihard zijn ingevlogen. Een dubbele voorsprong was niet meer dan gerechtigd. Jammer genoeg kregen we net voor de pauze door een vrije schop de aansluitingstreffer binnen en dat gaf de thuisploeg duidelijk vleugels.”

“We kregen in de tweede helft ook nog enkele kansen, maar op basis van het spelverloop is de uitslag terecht. Zelf kregen we eindelijk loon voor ons vele werk. In veel matchen waren we minstens de evenknie van de tegenstander, maar we kregen de nul niet weg. Nu is dit ons wel gelukt. Dat sterkt ons vertrouwen voor de nabije toekomst.”

Zaterdag ontvangen de dames het voorlaatst geklasseerde Zottegem. “Er rest ons maar een keuze in deze partij en dat is winnen zodat we met een goed gevoel de feestdagen kunnen induiken. In 2024 moeten we keihard blijven verderwerken om alsnog het behoud te realiseren, al al wordt dat sowieso een moeilijk verhaal.”

hoger niveau

Na twee seizoenen bij de dames van Cercle Brugge is Eline nu 10 jaar aan de slag bij SK Staden, en dat steeds bij de A-ploeg. “Voorlopig heb ik nog geen last van het hoger niveau, al kom ik geregeld tegenover een jonger meisje te staan. Meer nog, ik pik zelfs nog geregeld mijn doelpuntje mee als spits of flankspeelster. Hopelijk zal dit helpen om onze ploeg finaal overeind te houden in het nationaal voetbal”, besluit de IT-medewerkster.

(SBR)

Zaterdag 9 december om 14.30 uur: SK Staden A – SV Zottegem