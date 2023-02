DVK Egem zit in onduidelijke situatie onderaan de stand: “Het zijn allemaal belangrijke matchen”

De Egemse dames staan in de stand van tweede nationale op een tiende plaats en behoren daardoor tot het kransje dalers in de reeks. Puntengewin is dus noodzakelijk om degradatie te vermijden. “Wat dalers betreft, is het onduidelijk”, aldus trainer Henk Sabbe.

“Mede door de reorganisatie en de nieuwe interprovinciale reeksen zullen er waarschijnlijk weinig dalers zijn. Enfin, het is nog koffiedik kijken. Wij bengelen achteraan en hebben vorige zaterdag geen goeie zaak gedaan tegen Olsa Brakel. Alles begon met een onterechte strafschop waardoor we op achtervolgen kwamen. Daarna gaven we twee geschenken weg en de wedstrijd leek gespeeld. Het toont echter de wil van de groep om te blijven gaan. Het werd 4-3 maar als de scheids nog wat extra minuten had gegeven zat er misschien nog een gelijkspel in.”

Leergeld betalen

“Eerlijk gezegd, het zit ons niet echt mee. We tellen veel afwezigen door onder meer blessures, op reis, examens. Waarschijnlijk zullen we pas eind februari zijn als ik over een min of meer volledige kern zal kunnen beschikken. We blijven de kaart van de jeugd trekken, we spelen met een enorme jonge ploeg waardoor we ook wat leergeld betalen. Het ontbreekt ons aan wat precisie zowel op aanvallend vlak als verdedigend. Misschien ook wat kracht en macht in zijn totaliteit. Daarom komen we wat te kort momenteel. We nemen de goede zaken mee naar de volgende wedstrijd en leren van onze fouten.”

“De wedstrijd tegen Noorse is wederom een belangrijke wedstrijd, maar zo zijn het wel allemaal belangrijke matchen die er aan komen, zeker als je onderaan staat. De sfeer in de groep zit goed. We blijven positief en blijven hard werken. We hebben een mooie jeugdwerking die we verder willen uitbouwen. De droom is al die goede jeugdspeelsters bundelen in het eerste elftal… Een weg van een lange adem. Daarom ook de vraag aan de ouders om de club trouw te blijven en te geloven in ons project”.

Zaterdag 4 februari om 15 uur: DVK Egem A – SV Noorse A