DVK Egem klaar voor eerste provinciale

Vorig seizoen dachten ze bij DVK Egem gered te zijn in tweede nationale, maar de Belgische voetbalbond dacht daar anders over. Voorzitter Stefaan Deschepper deed er alles aan om die degradatie te voorkomen, maar tevergeefs. De Egemse damesploeg begint zondag dus in eerste provinciale aan de nieuwe voetbalcompetitie.

“Vorig seizoen hadden we tijdens de eerste helft te maken met veel geblesseerde speelsters”, aldus voorzitter Stefaan Deschepper. “Daarna hebben we redelijk veel ingehaald, volgens ons genoeg om ons te redden in tweede nationale A. We hadden meer punten dan Sint-Truiden in de B-reeks, maar dan bleek dat er niet gekeken werd naar de punten, maar wel naar de plaats. De Limburgers stonden één plaats hoger in de stand waardoor zij mochten blijven in het interprovinciaal voetbal door het afschaffen van tweede nationale. De bedoeling daarvan was minder grote verplaatsingen te moeten maken. Dat was niet zoals we verwacht hadden, we dachten dat er een reeks zou gemaakt worden met ploegen uit West- en Oost-Vlaanderen. Maar we zien dat er nu verdere verplaatsingen in zitten, want RWDM komt in die reeks. Qua verplaatsingen zou het geen verbetering geweest zijn. We vinden het wel jammer dat we niet meer in die reeks zitten. We hebben alles geprobeerd, maar kregen als antwoord: brute pech gehad.”

“De bedoeling is dat we zo vlug mogelijk in het interprovinciaal voetbal zitten. Voor we wisten dat het eerste provinciale zou worden zijn twee speelsters naar Bredene en eentje naar Brakel vertrokken. Er is dus niemand vertrokken toen we wisten dat het provinciaal voetbal zou worden. Lien Vanackere is erbij gekomen en zijn er enkele vanuit de vroegere ploeg in eerste provinciale doorgeschoven. Nu bestaat onze ploeg uit bijna 95 procent eigen jeugd. Na onze bekermatch tegen Reningelst (0-0 en 4-3 winst in penalty’s) zijn we klaar voor het nieuwe seizoen.” (WD)