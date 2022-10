Doelvrouw Leen Scheldeman SK Staden C: “Het woord titel gaan wij niet snel in de mond nemen”

De derde damesploeg van SK Staden is uitstekend aan de competitie begonnen. Na vijf speeldagen staat de rood-witte garde aan de leiding met het maximum van de punten. Daarbij is doelvrouw Leen Scheldeman (48) ook de minst gepasseerde.

“Al veel jaren spelen wij eigenlijk met dezelfde meisjes. Zij die bij onze A of B-ploeg het niet echt meer zien zitten om te trainen wegens werkomstandigheden of leeftijd loodsen we meestal door naar de C’s. Onze gemiddelde leeftijd ligt ondertussen al rond de 37 jaar maar zelfs tegen jongere meisjes staan wij nog sterk. Natuurlijk kunnen wij het niet meer halen op snelheid, wij maken dan maar het verschil op goed positiespel en automatismen. Voor dit jaar hebben we onze kern volledig kunnen behouden en zelfs aangevuld met Delphine Caron die terugkeerde van Reningelst. Onze kern bestaat nu uit 18 speelsters maar dan nog gebeurt het dat we de hulp van oudgedienden moeten inroepen. Andere ploegen zouden op dat moment gaan putten uit hun A of B-ploeg, wij laten die spelerskernen compleet.”

Zonder kleerscheuren

Voorlopig staan jullie op kop? “We zijn inderdaad als een TGV aan de competitie begonnen. De meeste miserie hadden we voorlopig zondag met de jonge meisjes van Mandel United. Die zullen nog veel ploegen in de reeks pijn doen, gelukkig hebben wij deze klip omzeild zonder kleerscheuren.”

En nu wacht een eerste ‘echte’ topper tegen Oudenburg? “Deze ploeg is gestopt in eerste provinciale en een groot deel van die meisjes is toegevoegd aan de kern in derde. Dat betekent dat zij ook nog altijd het maximum van de punten hebben en nu al uitschreeuwen dat ze kampioen gaan worden. Dit zal veel ploegen een extra motivatie bezorgen, en niet in het minst ook wij. We zullen ons vel heel duur verkopen en zien wel waar we finaal eindigen. Het woord titel gaan wij niet snel in de mond nemen, uit respect voor de tegenstanders maar moest het lukken dat zou er toch een zot feestje losbarsten want in de voorbije jaren zijn we altijd tweede, derde of vierde geëindigd”, besluit de bloemiste uit Poelkapelle-Langemark. (SBR)

Zondag 9 oktober om 14.30 uur: Oudenburg – SK Staden C.