Doelvrouw Jorijn Covent (Club YLA): “Zo lang mogelijk meedoen voor de derde plaats”

Door een schouderletsel opgelopen begin november in de match tegen WS Woluwe is doelvrouw Femke Schamp buiten strijd. Zo krijgt Jorijn Covent (18) in haar eerste seizoen bij Club YLA sneller dan verwacht de kans Super League-ervaring op te doen. Ook tegen Zulte Waregem staat ze onder de lat.

Zaterdag stelt Club YLA bij winst tegen Essevee het ticket voor play-off 1 zo goed als veilig. Dan wordt het verschil tussen beide teams, met in de reguliere competitie nog slechts vier partijen te gaan, negen punten. Jorijn Covent kon anderhalve maand geleden tegen ex-ploeg AA Gent Ladies haar netten ongeschonden houden (1-0). Ze speelde drie seizoenen bij de ploeg uit haar geboortestad.

“Eén jaar bij de U15, het tweede seizoen bij de C-ploeg in tweede nationale, vorig seizoen bij de beloften in eerste nationale”, vertelt de studente politieke en sociale wetenschappen. “Met die ploeg speelden we kampioen. De meeste meisjes van dat team voetballen nu bij de A-ploeg van Gent. Vandaar dat het heel leuk was uitgerekend tegen hen mijn eerste clean sheet te laten noteren. Intussen is Femke Schamp bijna weer fit, maar ik vermoed dat de partij tegen Zulte Waregem van komende zaterdag voor haar nog te vroeg komt.”

Bekerfinale

Bij de tegenstander kent Corijn vooral Imani Prez, in januari in de Super League één van de genomineerden voor speelster van de maand. “De andere speelsters die de voorbije jaren Gent ruilden voor Zulte Waregem ken ik niet zo goed”, gaat de jonge doelvrouw verder.

“Met Imani speelde ik in Gent bij de beloften. Eind vorig seizoen koos ik voor Club YLA. Omdat dit voor mijn ontwikkeling beter is. Club YLA staat inzake begeleiding verder. Ik heb al wat stappen gezet, maar ik moet er zeker nog een aantal zetten.”

In de bekermatchen tegen Melsele en KV Mechelen deed Covent dit seizoen haar eerste ervaring in de A-ploeg op. Op ze op 11 maart ook de halve finale thuis tegen Ladies Genk zal mogen spelen is nog niet duidelijk. “Dat hangt af van coach Dennis Moerman”, aldus Corijn, titularis bij de nationale U19 die deze zomer in eigen land het EK spelen.

“We willen de bekerfinale halen. Dus zal de trainer tegen Genk zijn sterkste ploeg opstellen. Maar eerst de reguliere competitie op een goeie manier afwerken. Anderlecht en OHL staan in het Belgisch vrouwenvoetbal een stap verder, maar met Club YLA willen we zo snel mogelijk dat gat dichten. In deze competitie willen we zo lang mogelijk meedoen voor de derde plaats.” (HF)