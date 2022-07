Doelvrouw Diede Lemey wordt ploegmate van Tessa Wullaert bij het ambitieuze Fortuna Sittard

De Aarseelse Diede Lemey ruilt het Italiaanse US Sassuolo voor Fortuna Sittard. Dat heeft de ambitieuze Nederlandse club zopas gemeld. De doelvrouw wordt er de vijfde Red Flame in de selectie. Lemey is op dit moment in

Door haar prestaties bij de Italiaanse ploeg werd de 25-jarige Lemey na afloop van het afgelopen seizoen uitgeroepen tot de beste doelvrouw van de Serie A. De Red Flame tekent voor een seizoen in Sittard. De West-Vlaamse was de voorbije jaren actief in Italië waar ze het doel verdedigde van Verona, Atalanta en laatst Sassuolo. In eigen land stond ze voordien tussen de palen van Egem en RSC Anderlecht. “Diede kan ondanks haar jonge leeftijd al terugkijken op een prachtige carrière”, zegt Bo Breukers, verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie van Fortuna Vrouwen. “De individuele prijs die ze onlangs heeft gepakt is daarvan een tastbaar bewijs. Wij zijn enorm blij dat Diede voor ons heeft gekozen en kijken uit naar het komende debuutseizoen.”

West-Vlaamse ploeggenotes

Fortuna Sittard begon nog maar net met een vrouwenploeg, maar heeft veel ambitie. De club wil meteen de top in de Eredivisie aanvallen en rekent daarvoor op Belgische speelsters. Eerder haalde Fortuna al Tessa Wullaert (RSC Anderlecht, Sint-Baafs-Vijve), Jarne Teulings (RSC Anderlecht), Féli Delacauw (AA Gent, Snellegem) en Isabelle Iliano (Club YLA).

Op EK voetbal voor dames, dat plaatsvindt in Engeland en vandaag 6 juli start, zitten vier West-Vlaamse meisjes in de selectie. Naast Lemey, Wullaert en Delacauw is dat de Harelbeekse Jody Vangheluwe.

(Belga/WVS)