Doelpunt van Tessa Wullaert onvoldoende om Red Flames stuntzege tegen Spanje te bezorgen in Nations League

Elisabet Gunnarsdottir heeft vrijdagavond in extremis naast een absoluut droomdebuut gegrepen als bondscoach van de Red Flames. De Belgische voetbalvrouwen leken op de openingsspeeldag van de Nations League op weg naar een stuntzege tegen wereldkampioen Spanje, maar gaven in de blessuretijd alsnog de drie punten uit handen in Valencia. Het werd uiteindelijk 3-2.

Tegen alle verwachtingen in mochten de Red Flames met een voorsprong de rust in. Middenveldster Mariam Toloba (18.), die voor het eerst in de basis stond, bewees meteen het gelijk van Gunnarsdottir door België met een knappe volley een onverhoopte voorsprong te bezorgen tegen de wereldkampioen. Haar treffer kwam er op het ideale moment, want de Flames hadden het niet makkelijk tegen Spanje. De thuisploeg was echter de eigen grootste tegenstander, want Spanje weigerde te scoren. Spanje creëerde een reeks enorme kansen, maar kon geen enkele keer afdrukken.

Ook na de pauze bleef het Spaanse vizier slecht afgesteld staan. De thuisspeelster dreigden voortdurend, maar bleven missen. België kwam op zijn beurt lang niet verder dan een aantal tegenprikjes, maar had een twintig minuten voor tijd plots wel een dubbele voorsprong te pakken. Toloba bekroonde haar ijzersterke wedstrijd met een assist voor Tessa Wullaert (72.), die alleen op de Spaanse doelvrouw mocht aflopen. De Flames leken af te stevenen op een stuntzege, maar gaven in het slot nog alles uit handen. Claudia Pina (77.) zorgde voor de aansluiting met nog een kwartier op de klok. Spanje bleef nadien aandringen en bezorgde de Flames in extremis een ijskoude douche. Lucia Garcia (90.+2) en Athenea del Castillo (90.+6) maakten de ommekeer van de thuisploeg compleet.