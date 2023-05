Doek valt over Ladies KSKV Zwevezele

Komende zaterdag spelen de dames van Zwevezele hun allerlaatste wedstrijd op het veld van Mons. Daarmee komt een einde aan het damesvoetbal in Zwevezele. De laatste thuiswedstrijd tegen Chastre werd vorige zaterdag gespeeld voor een massa supporters en vrienden. “Het werd een echte galamatch die met 11-0 gewonnen werd”, vertelt Jean-Pierre Deblauwe die acht jaar verantwoordelijke was en gedurende een hele tijd dienstdoend voorzitter. “In die 19 jaar heb ik mij altijd volledig ingezet voor de ploeg. Daarvoor kreeg ik het volle vertrouwen van voorzitter Paul Degroote en daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik heb alles aan gedaan om de ploeg verder te laten bestaan, maar helaas. We hadden een fantastische bende met een uitzonderlijke groepsgeest. Zelfs toen bekend raakte dat het gedaan was hebben zij nog altijd met volle inzet gespeeld tot de laatste seconde.” (foto WD)