Dennis Moerman (T1 Club YLA) over de (vroege) competitiestart: “De lat mag hoog liggen: top drie moet het doel zijn”

Het Europees kampioenschap ligt nog vers in het geheugen, toch wordt dit weekeinde in eigen land het hoogste niveau van de vrouwencompetitie al opgestart. Veel te vroeg vindt Dennis Moerman die bij Club YLA aan zijn tweede campagne begint.

“Onbegrijpelijk vroeg”, zucht Moerman. “Bij de Pro League vergeten ze dat niet iedereen die in het vrouwenvoetbal actief is in juni vakantie kan nemen. Na het EK sloot Davinia Vanmechelen pas vorige week woensdag bij ons aan. Zij krijgt weinig tijd om de manier van werken bij Club YLA te leren kennen.”

Nochtans moet Vanmechelen, overgekomen van Standard, bij blauw-zwart een belangrijke schakel worden. Op de schouders van de 22-jarige Limburgse rust de taak om Marie Minnaert, overgestapt naar landskampioen Anderlecht, te doen vergeten. Wat geen onoverkomelijke opdracht mag zijn. “15 goals, 15 assists: dat waren vorig seizoen de statistieken achter de naam van Davinia Vanmechelen. Tijdens de transferperiode moesten we ook Isabelle Iliano en Esther Buabadi laten gaan. Ik denk dat we met in totaal acht inkomende transfers hebben wat we wilden hebben. In het begin van de voorbereiding trokken we nog de Fins-Nigeriaanse Roosa Ariya aan. Deze 28-jarige diepe spits komt uit de Spaanse competitie. Dat type speelster hadden we in onze kern niet. Als het in een match moeilijk gaat, kunnen we eens een bal in de zestien van de tegenstander droppen. Met Roosa hebben we daar nu iemand die groot en sterk is, maar ook nog snel.”

Geen inloopperiode

Ondanks het vertrek van drie sterkhouders is Moerman ervan overtuigd dat zijn kern sterker is dan vorig seizoen. Dat zal snel moeten blijken want met een verplaatsing naar Zulte Waregem (13/8 om 16 uur) en een thuiswedstrijd tegen Standard (20/8 om 13.30 uur) krijgt Club YLA twee concurrenten voor play-off 1 voorgeschoteld. Starten tegen Aalst of Woluwe was iets eenvoudiger geweest. “We krijgen geen inloopperiode. Toch gaan we daar niet flauw over doen: zaterdag trekken we naar Zulte met de ambitie om de drie punten te pakken. In zo’n match leeft het derbygevoel altijd een beetje. We kennen elkaar, want tijdens de voorbereiding speelden we een vriendschappelijke partij. Gesterkt door onze goeie prestatie in de oefenmatch bij Feyenoord waar we met 1-2 wonnen gaan we naar Zulte om te winnen.”

Standvastig worden

Aan alles wat hij zegt, voel je dat trainer Moerman de komende maanden lang wil meedraaien aan de top van het klassement. Vorig seizoen startte zijn club met 21 op 21, daarna ging het op en neer. In play-off 1 vooral neerwaarts, want Club YLA zakte naar plaats vijf en pakte in die nacompetitie slechts twee punten.

De aanwinsten met boven v.l.n.r.: Rania Boutiebi, Roosa Ariyo, Jorijn Covent en Margaux Martlé. Onder v.l.n.r.: Davinia Vanmechelen, Sakina Ouzraoui, Lyndsey Van Belle en Liesa Capiau. (foto FD) © FranckyDryepondt

“Play-off 1 halen en niet tot de laatste speeldag van de reguliere competitie moeten wachten op zekerheid, dat is onze eerste ambitie dit seizoen”, is Moerman heel duidelijk. “Ik vind dat we de lat hoog mogen leggen. Top drie bij de eindafrekening mag het doel zijn. En in de Beker van België zo lang mogelijk meegaan, maar in die competitie ben je afhankelijk van een gunstige loting.”

Om een belangrijkere rol te kunnen spelen moet Club YLA de wisselvalligheid van het tweede deel van de reguliere competitie en van de play-offs van vorig seizoen vermijden. “Consistent zijn, ook dat is een grote ambitie dit seizoen”, geeft de blauw-zwarte trainer toe. “Het mag niet langer zo zijn dat bij het uitvallen van twee of drie speelsters, zij het door blessures of schorsingen, het resultaat automatisch wordt beïnvloed. Vandaar dat we niet alleen geprobeerd hebben om onze kern wat kwalitatiever te maken, maar ook gedacht hebben aan extra kwantiteit. Om geen excuses meer te moeten zoeken. Los daarvan: Anderlecht en OHL blijven de topfavorieten. Anderlecht blijft Anderlecht, ook zonder Tessa Wullaert. En OHL heeft dankzij het aantrekken van Nicky Evrard en Shari Van Belle nog heel weinig zwakke punten.”