De toekomst van Tessa Wullaert: Scandinavië of trouwen?

Een drietal Noorse en Zweedse clubs, Europese topclubs, hebben zich gemeld voor Tessa Wullaert, de ster van het Belgische vrouwenvoetbal.

Eigenlijk gaf Tessa al in onze krant half oktober een signaal: “Al zie ik mij toch nog wel eens vertrekken naar het buitenland, weer naar een Europese topclub. Het Europese voetbal met Anderlecht valt toch wat tegen.” Enkele weken later is het al zover: ze krijgt dus aanbiedingen van Noorse en Zweedse clubs.

Wachten op aanzoek

Vraag is of Anderlecht, op jacht naar een nieuwe titel, al in januari zijn sterspeelster (alweer 19 goals) en aanvoerder van de Red Flames laat gaan. Wullaert zou best gecharmeerd zijn in de interesse, maar heeft het na vijf jaar eenzaamheid in Duitsland en Engeland best naar haar zin in Stasegem met haar Mathi. “Ik wacht op een huwelijksaanzoek”, zei ze ook nog enkele weken geleden. Vandaag onthoudt Wullaert zich van alle commentaar op een mogelijk vertrek. Behalve app-smileys. (FB)