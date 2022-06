Davinia Vanmechelen verlaat Standard Fémina voor Club YLA

Davinia Vanmechelen trekt na twee seizoenen de deur bij Standard Fémina achter zich dicht. De Red Flame wil “een nieuw avontuur” aangaan bij Club YLA.

“Met veel respect naar Standard Fémina toe heb ik besloten om een nieuw avontuur aan te gaan. Ik zou graag langs deze weg iedereen willen bedanken van staf, speelsters tot supporters voor de mooie 2 seizoenen die ik gehad heb in deze club”, schreef ze donderdag op Instagram. Even later kondigde Club YLA Vanmechelen met een filmpje aan als “nieuwste lid van onze familie”.

Met de Luikenaars werd Vanmechelen afgelopen seizoen derde in de competitie en verloor ze de bekerfinale tegen Anderlecht. Club YLA eindigde op de vijfde stek.

Davinia Vanmechelen bereidt zich momenteel met de nationale ploeg voor op het EK in Engeland. De 22-jarige aanvalster maakt deel uit van een voorselectie van 33 speelsters.

Vanmechelen werd vorige maand door Serneels nog verrassend gepasseerd voor de WK-kwalificatieduels tegen Albanië en Kosovo. Ze haalde volgens de bondscoach de fysieke parameters voor een selectie niet. Vanmechelen reageerde toen erg teleurgesteld maar na een gesprek met de technische staf besloten de betrokken partijen het probleem aan te pakken.