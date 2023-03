Damesvoetbal SK Eernegem volgend seizoen met extra ploeg: “We gaan geen enkele uitdaging uit de weg”

Het damesvoetbal zit bij tweedeprovincialer SK Eernegem duidelijk in de lift. Vanaf volgend seizoen komt er een extra damesploeg in competitie. “We starten met een B-elftal in derde provinciale en hopen een solide en samenhangend elftal in lijn te brengen zodat we geen mal figuur slaan”, vertelt Lorenzo Blomme, coach van de A-kern.

De dameswerking bij SK Eernegem is ontstaan in 2020 en het loopt goed, want op drie jaar tijd groeiden ze uit tot de club met het meest aantal vrouwelijke spelers in de streek. Vandaar dat ze vanaf volgend seizoen met een extra ploeg zullen starten in derde provinciale. “Die zal worden geleid door Peter Maertens, hij is 44 jaar en woont in Bredene”, steekt coach van de A-kern Lorenzo Blomme (33) uit Eernegem van wal. “In ons eerste jaar promoveerden we meteen naar tweede provinciale, waar we momenteel een moeilijk seizoen beleven.”

“Peter is er sinds 2020 al bij en maakt vanaf volgend seizoen de overstap van de meisjesjeugd naar de volwassenen”, vervolgt Lorenzo enthousiast. “Peter speelde bij KWS Oudenburg, ikzelf doorliep dan weer de jeugdreeksen van SK Eernegem om nadien uit te bollen bij de FC De Engel en VV Gistel die uitkwamen in het Perkez-verbond. Toen ik mijn been brak tijdens een wedstrijd was het voorgoed game-over en tijd om mij op het coachen toe te leggen.”

“Samen vormen we al jaren de perfecte tandem. We leggen de lat voor volgend seizoen boven het gemiddelde. Met de A-kern ambiëren we een top-5 plaats in tweede provinciale en met de B-ploeg hopen we een solide jaar te draaien in derde provinciale. Voor veel meisjes is dit hun eerste jaar dat ze voetballen”, benadrukt Lorenzo Blomme, die werkt bij Aneca Services.

Mascotte

“Het succes van de dameswerking binnen SKE is te danken aan de vele vrijwilligers die zich kosteloos inzetten en aan het feit dat we geen enkele uitdaging uit de weg gaan. We beschikken bij thuiswedstrijden over onze mascotte ‘beire’ die voor ambiance zorgt. Om ervaring op te doen, spelen we ook tornooien in Frankrijk en Nederland, want onze allergrootste ambitie is de dames een ervaring bieden die ze nooit eerder hebben beleefd”, besluit de sympathieke coach. (EV)