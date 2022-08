Damesteam Mandel United klaar om top te bestormen: “We hebben een stevige voorbereiding achter de rug”

Het damesteam van Mandel United start met ambitie in derde provinciale. De ploeg bestaat ondertussen drie jaar en groeit jaar na jaar. Kapitein Tielien Wylein (24) stond ons te woord, geflankeerd door Davina Staelens (19).

“We spelen allebei sinds drie jaar bij Mandel United en we leerden hier elkaar ook kennen”, lacht het koppel dat ondertussen samenwoont in Kachtem. Een romance zowaar bij Mandel United. “Je moet elkaar ergens leren kennen, hé”, klinkt het nuchter.

Mandel United komt uit in derde provinciale en hoopt daar dit jaar hoge ogen te gooien. “We gaan er iedere match voor. We zijn onder leiding van onze trainer Carlos Werbrouck er de jongste jaren op vooruit gegaan. We kregen ook versterking, want vorig jaar kwamen al twee speelsters over van DVK Egem en dit jaar opnieuw vijf. We hebben nu een kern van een 20-tal speelsters, maar nieuwe elementen zijn nog altijd welkom. Als je goesting hebt om eens mee te trainen, kan dat. Op dinsdag en vrijdag trainen we telkens om 19.30 uur op het stadion, onze thuiswedstrijden werken we af op zondagmiddag.”

Van 16 tot 47 jaar

Ervaring is niet vereist. “Wij zijn hier ook pas gestart bij Mandel United met voetballen. Ik kwam uit het volleybal”, stipt Davina aan. Ook leeftijd speelt niet echt een rol. “Onze jongste speelster is 16 jaar, de oudste 47 jaar. Maar ondanks het leeftijdsverschil kunnen we het wonderwel met elkaar vinden. Ook naast het veld. Zo gaan we samen wel eens uit of bekijken we in groep een wedstrijd van de Red Flames. Het is leuk dat het damesvoetbal nu ook wat in de lift zit. Op onze wedstrijden mogen we ook telkens wat volk verwelkomen, maar er kunnen er zeker nog bij”, lacht het duo.

Na een pittige voorbereiding is Mandel United klaar voor de competitie. “Fysiek werden we klaargestoomd, dat is ook nodig. Onze eerste wedstrijd spelen we op verplaatsing bij SK Beveren-Leie.”

Lange tijd hing het zwaard van Damocles ook boven de club. “We zijn uiteraard blij dat de ploeg verder blijft bestaan en dat er ook aan ons voorbestaan gedacht is. Het was wat bang afwachten, maar we bleven verder trainen. En vorige week kwam dan het goede nieuws.”