Damesploeg NSVD Handzame stopt door speelstersgebrek: “Doorgaan heeft geen zin meer”

Ook bij de dames is de provinciale voetbalcompetitie vorig weekend terug op gang gefloten. In tweede provinciale zal NSVD Handzame echter niet langer een damesploeg tussen de lijnen brengen.

“Het had geen zin meer om door te gaan, want we hadden niet genoeg speelsters om een volwaardige ploeg samen te stellen”, opent een duidelijk ontgoochelde Lynn Vermote (34). “We wisten al enkele maanden dat een vijftal meisjes om verschillende redenen de schoenen aan de haak hingen, maar het vertrek van enkele speelsters naar KDC Ruddervoorde was de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. We zijn echt nog op zoek gegaan om nieuwe speelsters aan te trekken. Geen gemakkelijke opdracht, want er zijn genoeg ploegen in de regio waar meisjes die graag voetballen aan de slag kunnen.”

Koersfiets

“Persoonlijk vind ik het heel jammer”, gaat de kapitein en bezieler van de damesploeg uit Handzame verder. “Ik was helemaal nog niet van plan om te stoppen met voetballen, maar nu is het voorbij. Een zondagnamiddag zonder zelf op een voetbalveld te staan, dat wordt wennen. Ik moet nu op zoek naar een nieuwe hobby. Wellicht zal ik nu iets meer tijd vinden om op mijn koersfiets te zitten.”

Bestuur

Op de vraag of ze ervoor te vinden is om in de nabije toekomst haar schouders te zetten onder een nieuw damesteam, blijft de Kortemarkse schepen liever op de vlakte. “Niets is onmogelijk, maar ik vrees dat er niet snel een nieuwe damesploeg zal komen bij NSVD Handzame. Er kwam ook weinig reactie van het bestuur toen we besloten om de ploeg op te doeken en dat vind ik persoonlijk toch wel wat jammer”, geeft Vermote nog mee.

(PDC)