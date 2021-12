Dames Zulte Waregem verliezen nipt van Club Brugge

Nadat de dames van Zulte Waregem de heenwedstrijd verloren hadden, gingen ze nu ook kopje onder in de terugwedstrijd.

Een vroeg doelpunt via Celien Guns (6’) maakte van SVZW een naarstige achtervolger. Tegen hun ex-ploeg trachtten Geena Lisa Buyle en Charlotte Laridon nochtans de thuisverdediging te bedreigen.

Het was echter de thuisploeg die via Celien Guns (73’) de voorsprong verdubbelde. De voor Geena Lisa Buyle ingevallen Lisa Lefere lukte (80’) de aansluitingstreffer, maar voor de gelijkmaker was het te laat.

(RMN)