Dames VVEK mikken met goed voetbal op linkerkolom

In derde provinciale gaat het seizoen komend weekend van start voor de Ladies van VV Emelgem-Kachtem. De eerste wedstrijd vindt plaats op eigen veld tegen SK Eernegem, een nieuwe ploeg in de reeks.

“Dit is mijn eerste seizoen bij VV Emelgem-Kachtem en ik kom over van KdNS Heule”, opent Marit De Winter (23) uit Heule, die vooral op het middenveld (8 of 6) speelt, maar die ook tweede keeper van VV Emelgem-Kachtem is. Zij is internaatsmedewerker op het internaat van Ieper.

Voorbereiding

“We hebben een goede voorbereiding achter de rug. Door enkele forfaits van andere clubs is het wel wat anders gelopen dan verwacht. Maar ik denk dat we zeker kunnen terugkijken op een geslaagde voorbereiding. Hopelijk is dit een goed voorteken voor de competitie.”

“We zijn een heel diverse groep met verschillende type spelers, waardoor communicatie wel heel belangrijk is. Maar we kennen elk de kwaliteiten van elkaar, waardoor we goed kunnen inspelen op die kwaliteiten.”

De Dames van VVEK nemen de eerste aftrap van de competitie komend weekend tegen SK Eernegem B. “Eernegem B is zoals veel andere ploegen een nieuwe ploeg in de reeks, waardoor het moeilijk is om te weten wat we moeten verwachten. Goede communicatie en goed samenspel zal nodig zijn om door hun verdediging te spelen”, weet Marit.

“Onze ambitie voor dit seizoen is om mee te draaien in de bovenste helft van het klassement en goed voetbal te brengen. Er zijn enkele spelers weg en andere zijn dan weer bijgekomen. Nu is het wat zoeken naar elkaar, maar dat is iets dat we in de voorbereiding goed hebben gedaan, waardoor we nu niet meer voor verrassingen mogen staan.”

“Jara Verbrugghe heeft tijdens een oefenmatch in duel haar knie bezeerd, waardoor haar meniscus en kruisbanden gescheurd zijn. Jara speelt normaal gezien op de 2 of de 5”, besluit Marit. (RV)

Zondag 24 september om 14.30 uur: VV Emelgem-Kachtem – SK Eernegem B.