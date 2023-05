Dames van Zwevezever Zwevezele winnen minivoetbalbeker van België

Voor het tweede jaar op rij in het minivoetbal heeft Zwevezever Zwevezele de Belgische beker gewonnen bij de vrouwen. Men versloeg in de Gentse sporthal Bourgoyen in de finale MVC Mengsel, tevens uit Gent, met 3-5. Mengsel is een team ontstaan uit speelsters uit verschillende veldvoetbalploegen, waaronder KV Drongen, SV Sottegem, Eendracht Aalst en Divas Ninove.

Zwevezever bestaat uit speelsters en ex-speelsters van Zwevezele. Ze zijn dus oorspronkelijk allen veldvoetbalsters die zich helaas niet kunnen vrijmaken voor een minivoetbalcompetitie en zijn dankbaar dat ze als gelegenheidsploeg toch voor een resultaat kunnen spelen in de beker.

Zwevezever kwam in de finale 0-2 voor met goals van kapitein Athina Vercaemer, assistent-coach bij Club Brugge YLA, en Tess Veegaete. Zij voetbalt volgend seizoen bij Olsa Brakelladies, samen met Noah Delhaye en Eva Deparck, ook al van KSK Voorwaarts Zwevezele dat stopt met vrouwenvoetbal.

Vijf goals

Veegaete kopte een schepcorner binnen voor 0-3. Mengsel zette dan meer druk, maar het was Zwevezele dat op 0-4 kwam dankzij Charlien Ver Eecke. Tine Blomme zorgde uiteindelijk voor de vijfde goal en de bekerwinst voor Zwevezele. De winst bij de heren was voor Synergie Domino Oudenaarde. (ACR)