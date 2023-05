Dames van NS Heule willen na titel ook beker

Bij NS Heule is de damesploeg in tweede provinciale hét grote uithangbord van de groenhemden. Voor de tweede keer op rij mochten de meisjes van voorzitter Christoph Bertier een titel vieren. Mogelijk voegen de Heulse meisjes daar zaterdag bij de Beker van West-Vlaanderen, nog een trofee aan toe.

Voorzitter Christoph Bertier is bijzonder trots op zijn meisjes. Met reden. NS Heule Ladies is een begrip geworden in het provinciale damesvoetbal. Kan ook niet anders. NS Heule weet niet meer wat verliezen is, pakte in de reguliere competitie 64 op 66, scoorde 215 doelpunten en telt 12 punten meer dan achtervolger Bredene.

Zaterdag kunnen de meisjes van T1 Chris Soete daar nog een trofee aan toevoegen. Op het veld van RC Waregem speelt Noordstar de finale van de West-Vlaamse Beker tegen eersteprovincialer VK Avelgem.

Goede flow

“Dat moet kunnen”, ziet Christoph Bertier het best zitten. “In de voorrondes hebben we met kampioen Staden en de nummer drie Damme al twee eersteprovincialers uitgeschakeld. Onze meisjes zitten in een goede flow en zijn er op gebrand om de dubbel te realiseren.” Zelfs als Heule zaterdag de West-Vlaamse Beker mee naar huis neemt, zal de honger nog niet verzadigd zijn. “Volgend seizoen in eerste provinciale gaan we opnieuw voor de titel”, spreekt Christoph Bertier gedurfde taal. “Nationaal voetbal moet kunnen. Volgend seizoen komen we zelfs met een derdeprovincialer aan de aftrap. Trainer Sven Debrouwer die overkomt van Wervik, zal zich over die ploeg ontfermen. En ook met die satellietploeg ploeg willen we in derde de eerste viool spelen. Met jongere talenten, aangevuld met enkele ervaren speelsters moet dat kunnen. Maar eerst willen we zaterdag tegen Staden de kers op de taart zetten. Het stadion van RC Waregem zal zaterdag groen-wit kleuren.” (AV)

Zaterdag 6 mei om 15 uur: Beker van West-Vlaanderen: VK Avelgem-NS Heule.