Dames Scor openen competitie in Brugge

Nu het mannenvoetbal op volle toeren draait, maken ook de vrouwen in Oostrozebeke zich klaar voor hun eerste competitiewedstrijden. Zondag openen de Scor-dames de competitie in tweede provinciale in Brugge, tegen de Cerkelladies. Stuwende kracht Steffi Vantieghem licht de ambities van de ploeg toe: “We mogen wel mikken op een derde of vierde plaats.”

Het vrouwenvoetbal in Oostrozebeke wordt almaar populairder. “Het vrouwenvoetbal is zelfs zodanig populair, dat we begonnen zijn met een jeugdploeg, de U16, waarvoor zestien meisjes ingeschreven zijn. De meesten van hen komen uit Desselgem, omdat daar wordt gestopt met het vrouwenvoetbal.”

“Er is bij ons nog één meisje dat liever bij de U15-jongens speelt. Hoe dan ook beschikken we over genoeg meisjes om een ploegje op te stellen. En vanaf maandag starten wij met een nieuw project voor het meisjesvoetbal: een reeks van een achttal lessen om voor jonge meisjes de drempel naar het vrouwenvoetbal te verlagen. Het vrouwenvoetbal vooruit helpen blijft onze eerste doelstelling.”

Acht nieuwkomers

“Momenteel hebben we 24 speelsters voor onze ploeg in tweede provinciale. Dat is nodig omdat er bij de vrouwen plots enkele speelsters kunnen uitvallen door bijvoorbeeld zwangerschap.” Acht van die 24 speelsters zijn nieuwkomers.

“Onze trainer Michel Casseyas heeft vier speelsters meegebracht uit Harelbeke, en uit eigen kweek zijn er ook vier bij gekomen. Vorig seizoen zijn we als zevende geëindigd, en misschien kunnen we dit seizoen een derde of vierde plaats ambiëren. Ikzelf speel niet meer mee omdat ik gerechtelijk correspondent van Scor ben geworden. Trainen zit er voor mij niet meer in.”

Op zaterdagavond

Steffi Vantieghem heeft nog een belangrijke boodschap: “We spelen onze thuismatchen niet meer op zondagnamiddag, maar op zaterdagavond, altijd om 19.30 uur. De uitmatchen worden wel nog op zondag gespeeld.”