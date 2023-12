Dames Scor ongeslagen leider

Terwijl het mannenvoetbal van Scor actief in derde provinciale in slechte papieren dreigt te geraken is het bij het damesvoetbal hoogconjunctuur. De dames verloren nog geen enkele wedstrijd en staan losjes aan de top van de ranking. Kapitein Pheline Verbrugghe (33) is trots.

Het damesvoetbal bij Scor is nog een vrij jong gebeuren. “Wij zijn ermee gestart in 2014 omdat er heel veel vraag naar was. We zijn dan maar gestart in het Vissershoveke en hebben er één jaar proef gedraaid. Toen er voldoende speelster waren aangesloten, zijn we een jaar later in competitie gegaan.”

“We zijn gestart in derde provinciale en nu spelen we al een zestal jaar in tweede provinciale. Alle thuismatchen krijgen nu hun beslag op zaterdagavond en op verplaatsing wordt op zondag gespeeld. Intussen zijn we in de huidige competitie 7 matchen ver en omdat er 14 ploegen in de reeks zitten zijn 26 wedstrijden voorzien.

“Momenteel loopt het heel lekker want we verloren nog geen enkele competitiematch en staan los op kop met vier punten voorsprong op de tweede, Mandel United van Izegem”, vervolgde een enthousiaste kapitein. Of er een verklaring is voor dit succes? “Heel zeker. We beschikken voor het eerste seizoen over een heel ruime kern van 25 speelsters.”

“We kunnen nog altijd een superspits goed gebruiken”

“Bovendien hebben we een nieuwe trainer Michel Casseyas die van Harelbeke kwam en hij bracht een viertal speelsters mee naar Oostrozebeke. Dat het zo goed draait binnen onze ploeg heeft ook heel veel te maken dat wij over twee supersnelle flankspeelsters beschikken. Met deze twee snelle flanken erbij zijn we ook veel efficiënter in de afwerking. Intussen zijn de oudere speelster ook veel beter geworden door de trainingen.”

Ambitie

“Nu we momenteel heel comfortabel staan in de ranking groeit de ambitie om te gaan voor de titel. Wij willen met zijn allen kampioen spelen en de stap zetten naar eerste provinciale. Naar mijn gevoel is dit het proberen waard.”

“We hebben momenteel ook geen tekort aan speelsters maar een superspits zou altijd welkom zijn. Het vrouwenvoetbal is hier in volle uitbouw.”

“Voor het tweede jaar op rij wordt er een jeugdopleiding verzorgd. Op termijn hopen we te recruteren uit de eigen jeugd.”

(CLY)

Zaterdag 9 december om 19.30 uur: Scor – Beaufort Middelkerke.