Dames Scor (2) op zoek naar een spits: “Nog even geduld oefenen”

De dames van SC Oostrozebeke hebben al een drietal wedstrijden achter de rug, maar het saldo is nog steeds nul. “Maar er komt zeker beterschap”, verzekert coach en kapitein Stephie Vantieghem (30). “Er moeten heel wat nieuwe speelsters ingepast worden en er is ook een nieuwe trainer zodat het wel een tijdje kan duren vooraleer de resultaten eraan komen. Oké, wij zijn geen topper in de reeks, maar wel een goede middenmoot. Wat primeert is dat wij er met zijn allen heel veel plezier aan beleven, we zijn een hechte vriendengroep.”

Voor Stephie, die beroepshalve aan de slag is als technisch tekenaar, is voetbal de enige uitlaatklep. “Ik ben er nagenoeg dagelijks mee bezig. Ik ben niet alleen speler-coach, maar ik verzorg ook nog de jeugdtrainingen voor meisjes. Voor ons dit heel belangrijk, want we hopen op termijn daar de vruchten van te plukken. We zijn in 2015 gestart met damesvoetbal in Oostrozebeke en kunnen nog steeds rekenen op een 20-tal spelende vrouwen. Voor dit seizoen zijn er vier aanwinsten bij, wat betekent dat het vrouwenvoetbal in de lift zit. Wel is het zo dat er in de ploeg veel verloop is door zwangerschappen of blessures, maar merkwaardig genoeg komen al die meisjes terug na die periode van afwezigheid.”

“Of we het nieuwe seizoen hoopvol tegemoet zien? Er zijn nu drie matchen voorbij en daarvan hebben we er geen enkele gewonnen. Nochtans beschikken we over een ploeg die zeker goed moet kunnen meedraaien in de reeks. Momenteel krijgen we nog te veel vermijdbare goals binnen. Het probleem is dat we niet over een echte spits beschikken. Die zijn heel zeldzaam.” Zaterdagavond wordt er gespeeld tegen Staden. “Een ploeg die we aankunnen, alleen moeten we nog wat geduld oefenen tot de nieuwe spelers beter hun plaats kennen.”(CLY)

Zaterdag 8 oktober om 19.30 uur: Scor SK Staden B.