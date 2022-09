Dames NS Heule (2) winnen overtuigend van SV Kortrijk: “Zaterdag het best bij enkele watertjes houden”

NS Heule, dat vorig seizoen zonder nederlaag met vlag en wimpel kampioen speelde, heeft zijn entree in tweede provinciale niet gemist. Buur SV Kortrijk werd het kind van de groen-witte rekening, moest met zware 12-2 cijfers de duimen leggen. Dat Noordstar na de match een feestje bouwde, hoeft geen betoog.

De dames van NS Heule weten niet meer wat verliezen is. Zonder een verliespunt kroonden de meisjes zich vorig seizoen kampioen. En blijkbaar is de honger van de Heulse ladies nog niet gestild. Buur SV Kortrijk werd gewogen en veel te licht bevonden.

“Op een betere manier kunnen we niet aan de competitie beginnen”, lacht kapitein Sarah Bossuyt. “Dat we zo vlot over Kortrijk gingen walsen, was toch een serieuze verrassing. Op papier leek Essevee toch serieus versterkt. Maar ook onze nieuwe aanwinsten mogen er best wezen. Sara Depoorter kwam over van Zulte Waregem, Kaja Juras maakte de overstap van Bredene en Emilie Claerbout ruilde AA Gent voor Heule. Drie speelsters die een meerwaarde zullen zijn.”

NS Heule heeft duidelijk de wind in de zeilen. Na de titel vorig seizoen zit er opnieuw een hoofdrol in. “Als het van het bestuur afhangt, spelen we liever vandaag dan morgen in eerste provinciale”, weet Sarah Bossuyt. “Uiteraard zouden we ook niet neen zeggen tegen een tweede promotie op rij.”

Titelfavoriet

“Maar de competitie is pas gestart, er kan nog van alles gebeuren. Moesten we in de top drie kunnen eindigen, dan zouden we niet ontevreden zijn. Wie als titelfavoriet naar voor wordt geschoven? RC Waregem staat met stip genoteerd. Een jeugdige ploeg met veel voetballend vermogen. Op zaterdag 1 oktober krijgen we Waregem over de vloer. Dan zullen we meteen weten of we ons illusies mogen maken.”

Zondag maken de dames van NS Heule de korte verplaatsing naar Ladies Harelbeke dat met een 2-2 gelijkspel op Egem aan de competitie begon. “Dat wordt geen cadeau”, voorspelt Sarah Bossuyt. “Zaterdag zijn er in Heule de Tinnekesfeesten. De hele ploeg zal er aanwezig zijn. Als we op Harelbeke niet met een kater aan de aftrap willen komen, zullen we het best bij enkele watertjes houden. In ieder geval, als kapitein zal ik me verplicht voelen om het goede voorbeeld te geven.”

Bij Kortrijk kon men de zware nederlaag een plaats geven. “Heule, met speelsters uit de nationale reeksen en uit de liga, was voor ons meer dan een maatje te groot”, legde dienstdoende trainer Jelle De Desmedt zich sportief neer bij het Heulse meesterschap. “Maar het siert de meisjes dat ze tot de laatste minuut bleven knokken. Die nederlaag zal ook niet lang blijven nazinderen. Komend weekend zijn we vrij. Maar op de derde speeldag willen we voor eigen volk Harelbeke het gelag laten betalen.” (AV)

Zondag 11 september om 15 uur: SW Ladies Harelbeke B – NS Heule.