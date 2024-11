Dames Mandel United vol voor behoud in eerste provinciale

De damesploeg van Mandel United kent een moeilijke seizoenstart in eerste provinciale. Coach Michel Casseyas verwacht echter dat het tij nog zal keren en plaatst de huidige stek in het klassement binnen perspectief.

“Normaal gezien zouden we dit seizoen in tweede provinciale uitkomen”, opent coach Michel Casseyas (51) uit Harelbeke. “Maar de bond besliste dat de eerste vijf ploegen moesten overgaan naar eerste en dus was ook Mandel United daarbij. Eigenlijk was deze ploeg daar nog niet klaar voor, maar we besloten om er het beste van te maken.”

Een nadeel voor Mandel was dat deze beslissing pas halfweg juli viel en er op dat moment geen transfers meer mogelijk waren. “Daarbovenop komt dat we dit seizoen al ontzettend veel pech kenden”, gaat Michel verder, die vorig jaar nog kampioen werd met Oostrozebeke in tweede provinciale. “We hebben te kampen met enorm veel blessures binnen het team waaronder iemand met een hersenschudding en drie in het gips. Allen sterkhouders voor de ploeg. We mikken erop om achter de winterstop de nodige transfers te zoeken om ons te versterken zodat we kunnen meedraaien in eerste.”

Gebrek aan ervaring

“Het is ook de bedoeling om ons te versterken met het oog al op volgend seizoen, want dit seizoen hebben we die kans niet gehad. We zijn nu al volop aan het uitkijken want we beseffen dat we ervaring te kort komen om op dit niveau te spelen.”

Toch geloven ze bij Mandel United dat het tij nog zal keren en de punten nog zullen volgen. De ambitie is alvast om het behoud te verzekeren. “Dat was vanaf het begin onze doelstelling en die behouden we. Ik verwacht zelfs dat we na nieuwjaar heel wat meer punten zullen pakken. Het is zeker haalbaar, want we hebben al heel wat wedstrijden gehad waar we net niet de punten konden meenemen. Zoals gezegd kenden we al heel wat pech. Met een volledige kern kan er veel veranderen.”

Komend weekend treft Mandel United Egem A. “We zullen proberen zoveel mogelijk weerstand te bieden, maar dan moeten we in eerste instantie over voldoende fitte speelsters beschikken.” (RV)

Zondag 24 november om 14 uur: Mandel United – DVK Egem A.