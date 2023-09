Dames KSV Rumbeke willen bevestigen na mooie negende plaats vorig seizoen

Vorig seizoen wisten de dames van KSV Rumbeke in hun debuutjaar in eerste provinciale gemakkelijk te overleven met een mooie negende plaats. Coach Pedro Boudrez wil nu bevestigen.

“Vorig jaar hebben we door een sterke reeks na Nieuwjaar ons vel kunnen redden in eerste”, opent de Rumbeekse coach. “We stelden wel vast dat de kern redelijk beperkt was bij schorsingen en blessures. Vandaar dat we nu wel naar nieuwe jonge talenten zijn gaan zoeken in de regio. In totaal zijn er zes meisjes bijgekomen en één ervaren rat met Sharon Van Acker, die weer bij haar vriendinnen speelt. Voorts is het ook positief dat Lize Devos terug is na haar zwangerschap. Vorig jaar heb ik haar bijna een volledig seizoen niet kunnen inzetten op het middenveld en dat scheelt toch wel centraal. Nu verlies ik om dezelfde reden Shirley Meseure tot wellicht in maart of april volgend jaar en Shana Bettens tot wellicht oktober. Als trainer van een damesploeg ben ik dat gewoon geworden.”

Hoe was de voorbereiding? “We hebben in totaal een vijftal wedstrijden gespeeld tegen hoofdzakelijk tweede- en derdeprovincialers zodat ik iedereen voldoende aan het werk kon zien. Al die matchen hebben we gewonnen. Bedoeling was om deze positieve trend door te zetten in de Beker maar in de eerste ronde verloren we van Heule B (0-2). Dat was een kleine domper op een anders goeie voorbereiding.”

Ambitie

“Ik denk dat we versterkt uit de transferperiode zijn gekomen, nu aan ons om dit te tonen op het veld vanaf minuut een. We starten thuis tegen Harelbeke, dat qua niveau te vergelijken is met ons. Daarna moeten we naar Reningelst en dan thuis tegen St.-Joris. Ik hoop zeker de twee thuismatchen te winnen zodat we toch minstens met 6 op 9 kunnen starten. Ambitie is om minstens even goed te doen als vorig jaar en toch minstens drie ploegen achter ons te laten.” (SBR)