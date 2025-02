Dames KSK Vlamertinge strijden weer voor promotie

Na hun geslaagd debuutseizoen in derde provinciale draait de damesploeg van KSK Vlamertinge opnieuw bovenin mee in tweede provinciale. Ze staan eerste en wonnen het voorbije weekend met ongeziene 1-15-cijfers op het veld van KSV Bredene C. Joyce Vanthournout (28) stond drie keer aan het kanon. “De match tegen Bredene was een beetje te belachelijk voor woorden”, vertelt ze. “Toen we daar aankwamen, was er nog onduidelijkheid of er wel gespeeld kon worden. Bredene had te weinig speelsters, maar een forfait zou voor hen het forfait te veel geweest zijn. Dan zouden ze uit de competitie gehaald worden. Uiteindelijk geraakten ze op het nippertje aan tien speelsters. Van een wedstrijd was er nooit echt sprake. We deden wat we moesten doen, maar zulke matchen zijn eigenlijk niet leuk”, zegt de spits. “Ik sta dit jaar meer op de flank en dat is meer mijn ding. Ik kan mijn loopvermogen nog meer benutten. De teller staat nu op een twintigtal treffers. We staan mooi bovenin en dat is toch wel onverwacht. Vooraf dachten we eerder aan de middenmoot. Volgende week komt het puntenloze SK Staden B op bezoek en in de weken daarna volgen nog zware tegenstanders. We blijven bescheiden over onze ambities. Over de titel wordt nog niet gesproken. KDNS Heule B komt nog op bezoek en zij kunnen altijd nog speelsters van hun A-ploeg overhevelen voor deze topper. Daar verloren we zwaar met 10-3. Komend weekend is er geen wedstrijd, maar we hebben wel gewoon door getraind.”

Einde carrière

Joyce kwam net als een groot deel van de kern twee jaar geleden over van SK Reningelst. Toen speelde ze al een tijdje in eerste provinciale. “Ik vind het verschil tussen derde en tweede kleiner dan tussen tweede en eerste. Of ik volgend jaar mee de stap naar eerste zet? Normaal gezien niet. We zijn nog maar net verhuisd en ik denk dat het mijn laatste maanden op een voetbalveld zijn. Het zal een einde zijn na meer dan 20 jaar. Hopelijk kan ik op een gepaste manier stoppen.” (API)