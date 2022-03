Dames HO Beitem staan op vijfde plaats in eerste nationale: “We spelen mooi seizoen”

Dit seizoen heeft HO Beitem maar liefst vier damesteams in competitie. Het fanionteam in eerste nationale staat momenteel op een onverhoopte vijfde plaats en hoopt die stek vast te houden. Emma Verhelst doet het verhaal.

“We doen het dit jaar inderdaad heel goed en dat ondanks enkele ernstige blessures”, aldus Emma Verhelst. “We staan op een vijfde plaats, net voor streekgenoot Ingelmunster, dat wel nog enkele matchen moet inhalen.”

“Onze ploeg bestaat normaal uit Hanne Vergote op de achterpositie, Lore Vandromme op de barragepositie of als vleugelspeler, ikzelf en Sanne Vandromme. Maar voor Sanne is het seizoen nu al voorbij door een ernstige blessure.”

“Zo was Marie Vandenberghe haar uitstekende vervangster, maar Marie kan niet wekelijks spelen. Haar vriend woont immers in Nederland en het samenzijn is dan ook niet zo simpel. Gelukkig hebben we nog een talentje: belofte Febe Vermael heeft haar diensten ook al succesvol kunnen aanbieden.”

“Nochtans is het geen gemakkelijk seizoen. Onze club is bekend voor het uitgebreide supporterslegioen die ons vaak naar de overwinning schreeuwt. Toen we zonder publiek speelden, was dit toch wel een serieuze aderlating. We hopen dat we de rest van het seizoen kunnen spelen gesteund door onze trouwe achterban.”

Nog twee matchen

“We moeten nu nog twee matchen afwerken. Zondag komt hekkensluiter Ichtegem op bezoek, de week erop moeten we naar Lissewege. Meteen wedstrijden die we moeten winnen.”

“We zijn ook heel blij met het niveau dat we behaald hebben. Tegen de toppers kunnen we nu al vlot één helft meedraaien en we zien onze speelsters echt progressie maken. De noeste trainingsarbeid onder leiding van trainer Rik Verhelst werpt haar vruchten af. Coach Tibo Quaegebeur is dan ook heel tevreden met ons geleverde spel.”

“Voor Tibo is het soms wel moeilijk om op verplaatsing te coachen aangezien hij zelf nog in ons eerste mannenteam speelt. Gelukkig kunnen we rekenen op enkele stand-ins, want een coach hebben we echt wel nodig. Aan de kant zie je veel meer dan op het terrein en kun je beter bijsturen.”

“De bekerloting was gunstig. In de achtste finale hadden we met Dudzele een haalbare tegenstander en wonnen met 28-14. Nu mogen we ons opmaken voor de kwartfinale tegen Avanti Lissewege.”

(JV)