Dames Emelgem-Kachtem vol vertrouwen richting topper

De dames van VV Emelgem-Kachtem staan momenteel in de middenmoot in tweede provinciale en ontvangen zondag Egem, dat derde staat. VVEK gelooft echter dat ze beter presteren tegen de topploegen en ambieert ook een plek in de top vijf.

“Tot dusver hebben we nog niet veel weggeven. We kunnen dus best tevreden zijn met de behaalde resultaten”, opent de 32-jarige centrale verdediger Melissa Christiaens uit Emelgem, die aan haar derde seizoen toe is bij VV Emelgem-Kachtem. Voordien verdedigde ze al de kleuren van Marke, Rollegem en DV Kortrijk. “Bovendien lijken we op ons best te zijn tegen de betere ploegen en kijken we dus met plezier uit naar de komst van Egem op ons veld”, zegt ze.

“Vorige week speelden we nog gelijk tegen Geluwe. Het was een gelijk opgaande wedstrijd waarin beide teams afwisselend het spel in handen namen. Langs beide kanten waren er kansen om de wedstrijd te beslissen. De uiteindelijke 1-1 was dan ook een terechte uitslag. We zullen zondag proberen om de wedstrijd iets geslotener te houden en doeltreffender te zijn bij de kansen die we creëren.”

Dat zal wellicht nodig zijn tegen Egem B, dat gedeeld tweede staat en een goede kans lijkt te maken op het kampioenschap. “Het wordt allicht geen gemakkelijke wedstrijd. Ik ken deze ploeg niet echt maar het is me opgevallen dat ze veel doelpunten maken en er maar weinig tegen krijgen. Ik ga er dus van uit dat ze een sterk verdedigende ploeg zijn.”

Elke lijn versterkt

“Er is een goede sfeer in het team met allemaal speelsters die gemotiveerd zijn om elke wedstrijd beter te presteren. Onze ambities zijn om in de top vijf te eindigen en om vooral veel speelplezier te beleven en een voorbeeld te kunnen zijn voor de aankomende jeugd. Dat zou zeker haalbaar moeten zijn, want het grootste deel van onze competitie speelde vorig seizoen ook in onze reeks en we hebben ons team op elke lijn kunnen versterken.” (RV)

Zondag 24 november om 14 uur: VV Emelgem-Kachtem – DVK Egem B.