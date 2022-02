Daisy Baudewijns (Club YLA) kijkt uit naar volgende match: “We hebben nog iets recht te zetten tegen OHL”

Zaterdag wordt in de Scooore Super League de laatste speeldag van de reguliere competitie afgewerkt. Club YLA neemt het op tegen titelkandidaat OHL. Daisy Baudewijns (21) kijkt uit naar een derde basisstek op rij.

Zowel in de uitmatch bij ex-ploeg Eendracht Aalst (1-4) als thuis tegen AA Gent Ladies (0-3) kreeg Daisy Baudewijns van trainer Dennis Moerman een plaats bij de startende elf. In Aalst tekende de Ninoofse, nadat ze bij een invalbeurt tegen Charleroi (8-0) al twee maal scoorde, voor een vroege goal. Tegen Gent kon ze daar geen verlengstuk aan breien.

Nauwelijks kansen

“Onze prestatie tegen Gent was niet slecht”, vond Baudewijns. “Op de eerste vijf tot tien minuten na lagen we niet onder. Alleen bij de laatste pass liep het telkens mis waardoor we nauwelijks kansen afdwongen. Na de rust konden de bezoekers dat wel. Toen het 0-2 werd, verloren wij de motivatie om terug te slaan. Inderdaad, we hadden de ambitie om thuis ongeslagen te blijven. The Nest in Roeselare zien we niet echt als een thuis. In de aanloop naar de partij tegen Gent trainden we er één keer. Het kunstgrasveld in Aalter is meer onze thuis.”

Daar mag blauw-zwart zaterdagnamiddag OHL, uitdager van titelverdediger Anderlecht, ontvangen. “OHL is een goeie ploeg, maar na het verlies tegen Gent hebben wij iets recht te zetten”, gaat Baudewijns verder. “Aan de andere kant hebben we tegen OHL niets te verliezen.”

Virtueel leider

OHL staat virtueel aan de leiding in de Super League. De Leuvense ploeg moet op 27 februari nog een thuismatch tegen Charleroi inhalen. Standard heeft zelfs nog twee inhaalwedstrijden voor de boeg. Pas op 2 maart zal het klassement van de reguliere competitie definitief zijn.

Met winst tegen OHL eindigt Club YLA straks met 37 punten op plaats drie of vier. Daarna volgen nog acht wedstrijden in play-off 1. Voor Daisy Baudewijns een primeur. De Ninoofse combineert vrouwenvoetbal op het hoogste niveau met een voltijdse job als opvoeder in een centrum voor personen met een beperking.

“Ik deed een mooie transfer van Aalst naar Brugge, maar door een ernstige trombose stond ik een hele tijd langs de kant”, aldus Baudewijns. “De gevolgen daarvan zijn nog niet helemaal verdwenen. Ik train en speel met pijn, maar op karakter lukt het wel.”

(HF)