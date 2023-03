Club YLA speelt zaterdag voor plaats in bekerfinale tegen Standard of Zulte Waregem

Het wordt voorlopig de belangrijkste match van het seizoen! Zaterdag bekert Jody Vangheluwe met Club YLA tegen Ladies Genk. Inzet van dit duel: een plaats in de finale van de Beker van België tegen Standard of Zulte Waregem.

Aanvoerder Jody Vangheluwe (25) is inzake bekerfinales ervaringsdeskundige. Ze speelde er twee met Club Brugge en twee met AA Gent Ladies. Met blauw-zwart, telkens op de Freethiel, zonder succes. Op 10 mei 2014 verloor ze met Club met 5-0 van Standard. Een jaar later, op 14 mei 2015, won Lierse de Cup na verlengingen (1-0). Met Gent Ladies mocht ze twee jaar later (13 mei 2017) de beker in de hoogte steken. Dankzij 1-3-winst tegen Anderlecht op het veld van KV Mechelen. Toen Gent in 2019 een tweede keer de Belgische Beker won, keek Vangheluwe geblesseerd toe.

Dubbeltje op zijn kant

Dit seizoen staat ze op 90 of 120 minuten van een eerste finale met Club YLA. De halve finale tegen Genk Ladies wordt naar alle waarschijnlijkheid een dubbeltje op zijn kant. In de reguliere competitie eindigden beide teams in elkaars buurt. Club YLA met 38 punten op plaats vier, Genk met één puntje minder één plaatsje lager. Het competitieduel van twee weken terug draaide uit op 2-2.

“Het zijn altijd moeilijke wedstrijden tegen Ladies Genk”, weet JodyVangheluwe. “Want een stugge ploeg gaat uit van een goede organisatie en probeert dankzij twee snelle spitsen toe te slaan. Een team dat weinig doelpunten slikt ook. Twee weken geleden speelden we tegen Genk een prima eerste helft en klommen we op voorsprong. Na de rust nam Genk de bovenhand. Wat ze in twee goals vertaalden. Dankzij een late gelijkmaker konden we toch een puntje pakken.”

Drukke voetbalweken

Vorige zaterdag, uit bij Charleroi (0-1), schonk trainer Dennis Moermans zijn aanvoerder rust. Pas tien minuten voor tijd viel Vangheluwe in. “Het waren drukke voetbalweken met wedstrijden van de Red Flames plus een week van drie competitiematchen met Club YLA”, verduidelijkt Jody Vangheluwe. “Vandaar dat ik even wat extra rust kreeg.” (HF)

Zaterdag 11 maart om 16.15 uur in Aalter: Club YLA Ladies Genk.