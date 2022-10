Club YLA-OHL is duel tussen zussen Van Belle: “De hele familie komt naar de wedstrijd kijken”

Zusterstrijd! Voor het eerst in hun carrière staan de zussen Van Belle in een voetbalwedstrijd tegenover elkaar. In de partij tussen Club YLA en OHL kan het zelfs enkele keren tot rechtstreekse duels komen. Lyndsey is bij Club YLA linksachter, Shari is bij OHL dan weer rechterflankverdediger.

De voorbije seizoenen stonden de Liedekerkse zussen bij AA Gent Ladies samen in de ploeg. “Shari koos eerst voor Gent, drie jaar later zette ik dezelfde stap met als doel ooit samen in het eerste elftal te spelen”, vertelt de 19-jarige Lyndsey Van Belle. “Dat lukte vrij snel. Zaterdag spelen we voor het eerst tegen elkaar. Nadat we vele jaren in dezelfde ploeg voetbalden toch wel speciaal. Jawel, de hele familie komt naar de wedstrijd. Ik hoop dat ze allemaal voor Club YLA supporteren.”

Oudere zus

Bij blauw-zwart heeft Lyndsey Van Belle even geduld moeten oefenen om een vaste stek te veroveren. Uit bij Zulte Waregem en thuis tegen Standard begon ze op de bank. “Bij een ongeval met de wagen liep ik een knieletsel op, maar na de 2-2 tegen Standard kwam ik in de ploeg en ging ik er niet meer uit”, gaat Van Belle verder. “Linksachter is voor mij een goeie optie. Zolang ik het spel maar voor mij heb.”

Zaterdagnamiddag zal ze ook haar oudere zus – Shari wordt eind dit jaar 23 – voor zich hebben. “Eigenlijk zijn we twee totaal verschillende types”, beseft Lyndsey. “Shari is tweevoetig, heeft een groot loopvermogen, leest het spel goed en heeft veel doorzicht. In vergelijking met mij beschikt ze over wat minder duelkracht. Ik heb wat meer body, Shari is eerder het lichtere type.”

Foutloos parcours

Afgaande op het klassement – OHL legde tot nog toe, net als titelverdediger Anderlecht, een foutloos parcours af – start Shari Van Belle zaterdagnamiddag als favoriet. Al tankte Club YLA vertrouwen uit de 1-7-zege bij Aalst. “Pas na 35 minuten openden we in Aalst de score, maar voor de rust scoorden we toch al vier maal”, aldus Lyndsey Van Belle. “OHL is van een ander niveau. Twee weken geleden verloren we met 0-4 van Anderlecht. Toen slikten we drie goals op stilstaande fasen. Daaruit trokken we de nodige lessen.” (HF)

Zaterdag 29 oktober om 13.30 uur in The Nest Roeselare: Club YLA – OHL.