Club YLA haalt Nederlandse Melanie Gerrits van RB Leipzig binnen: “Ik hoop op een basisplek als centrale middenvelder”

Club YLA kan voor de rest van dit seizoen beroep doen op de Nederlandse Melanie Gerrits. De 21-jarige verdediger en middenvelder komt over van RB Leipzig. Bij de Duitse tweedeklasser kreeg ze niet veel speeltijd meer.

Een wintertransfer in het vrouwenvoetbal. Bijzonder gebruikelijk is het niet. Voor Club YLA was Melanie Gerrits een buitenkansje. Een gelukkig toeval ook.

“Jesper van Aarnhem, mijn vriendje, werkt sinds 1 januari als ‘recruitment coordinator’ bij Club NXT”, verduidelijkt Gerrits. “Tijdens de contractbesprekingen kwam zijn relatiestatus ter sprake. Hij vertelde dat zijn vriendin voetbalde. Club YLA zocht nog een verdediger of middenvelder en vroeg beelden op.”

Uit die videobeelden concludeerde de staf van Club YLA dat de Nederlandse een versterking moet zijn. Zodat een internationale transfer werd geregeld. Niet haar eerste. Toen ze negentien was, verhuisde Gerrits van de Nederlandse eredivisieclub Heerenveen naar Leipzig. Ook al had ze een aanbod van een ploeg uit de Belgische Super League. “Twee jaar terug was ik in beeld bij een Belgische club, maar ik koos voor dat avontuur in Leipzig”, gaat ze verder. “De eerste maanden liepen heel lekker want ik stond steeds in de basis, maar gaandeweg kreeg ik minder speeltijd.”

Halve finale

Dus kwam de kans om over te stappen naar Club YLA op het juiste moment. Gerrits heeft een overeenkomst tot het einde van dit seizoen. Voor de inhaalmatch van zaterdag bij Ladies Genk is ze niet speelgerechtigd. Voor de halve finale van de Beker bij Anderlecht op 15 januari kan trainer Moerman haar wel selecteren.

“Ik ken het Belgisch voetbal nog niet goed, maar die bekermatch tegen de landskampioen wordt wellicht een pittig potje”, vermoedt Gerrits. “Tussen twee ploegen die heel graag de finale van de Beker van België willen halen. Bij Leipzig heb ik in een 3-5-2-systeem altijd als vleugelverdediger gespeeld. Op die posities heeft Club YLA twee internationals (Jody Vangheluwe en Isabelle Iliano, red.). Bij mijn nieuwe club hoop ik een rol als centrale middenvelder, op positie zes of acht, te veroveren.”

Online studeren

Gerrits heeft een drietal trainingen bij Club YLA achter de rug. Ze combineert voetbal met onlinestudies voeding- en dieetleer. “Bij Leipzig kreeg ik de kans Duits te leren, die taal heb ik onder de knie”, beweert ze. “Voor examens moet ik naar Nederland. Vanuit Brugge wordt de afstand makkelijker te overbruggen. Een stuk korter dan een autorit van vijf uur vanuit Leipzig.”

(HF)