Club YLA begint zaterdag aan play-off 1 Scooore Super League tegen OHL: “We zullen derde plaats met hand en tand verdedigen”

Club YLA opent play-off 1 zoals de reguliere competitie werd afgesloten: thuis tegen OH Leuven. Een maand geleden bleef de beginscore op het bord. Blauw-zwart wil na acht eindrondematchen nog steeds op rang drie prijken.

De reguliere competitie werd pas woensdagavond na een inhaalmatch tussen Zulte Waregem en Standard (uitslag: 1-2) afgerond. Trainer Dennis Moerman zag vorige zaterdag een fel gehandicapt Standard gelijkspelen tegen Ladies Genk (1-1). “Na halvering van de punten staan we gedeeld derde met Standard (Standard telde na de reguliere competitie wel één punt meer, red.)”, aldus trainer Dennis Moerman. “Dat betekent dat in play-off 1 voor ons de speeldagen twee en vier heel belangrijk worden, naar Ladies Genk en thuis tegen Standard. Een van die twee matchen moeten we zeker winnen. De andere partij mogen we niet verliezen.”

Buabadi geschorst

Dat betekent dus (minstens) vier op zes in de rechtstreekse duels om plaats drie. “Hoofddoel in deze nacompetitie is de derde plaats met hand en tand verdedigen”, benadrukt Moerman. “Tegen OHL moeten we het zaterdag rooien zonder Esther Buabadi die geschorst toekijkt, maar ook geblesseerd terugkeerde van een opdracht met de nationale ploeg U23. Net als Daisy Baudewijns trouwens. Marie Minnaert en Isabelle Iliano kwamen ongedeerd uit de Pinatar Cup die ze met de Red Flames wonnen. Verder blijft Jody Vangheluwe sukkelen met de knie. Zo zal het tijdens play-off 1 bij iedere ploeg wel iets zijn: geschorsten, geblesseerden en coronabesmettingen.”

Naast OHL, Genk en Standard zit ook titelverdediger Anderlecht in play-off 1. AA Gent Ladies, de ex-ploeg van Moerman, niet. “Merkwaardig want Gent haalde tegen ons zes op zes”, herinnert de Brugse trainer zich goed.

Doelen bereikt

“Alle ploegen die play-off 1 haalden, kenden in de loop van het seizoen een hele sterke periode. Wij in het begin met 21 op 21, Ladies Genk met 19 op 21 in het slot terwijl ook Anderlecht en OHL wel eens een reeks van vijf of zes overwinningen op een rij neerzetten. Ons seizoen is geslaagd. Wat niet betekent dat we het nu mogen laten lopen.”

Recent had Moerman een functioneringsgesprek met de beleidsmensen van blauw-zwart. Zijn contract van onbepaalde duur loopt gewoon door. “Ik kreeg het signaal dat we samen verdergaan”, besluit Moerman. “We bereikten ook alle doelstellingen: halve finale van de Beker van België en 35 punten in de reguliere competitie, negen meer dan vorig seizoen.” (HF)

Zaterdag 5 maart om 16 uur in Aalter: Club YLA – OH Leuven.