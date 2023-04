Club YLA B promoveert via titel naar eerste nationale

De beloften van Club YLA hebben de titel in tweede nationale op zak. Op de voorlaatste speeldag blikten ze Brasschaat met 5-0 in. Het jonge blauw-zwart mag naar eerste nationale. Het verschil met de A-ploeg is slechts één reeks.

Binnen het vrouwenvoetbal van Club Brugge was met de B-ploeg promoveren naar eerste nationale, het niveau net onder de Super League, één van de doelstellingen. Een ambitie die werd gerealiseerd. Lange tijd leek het in tweede klasse A een nek-aan-nek met Drongen te worden, maar de Oost-Vlamingen lieten in april enkele steken vallen. Tegen Brasschaat, op het veld van Aalter, maakte Club YLA B de klus af. Bij de rust was de buit al zo goed als binnen. Emely Schapdryver opende na zes minuten de score, Clementine Reynebeau dreef vier minuten later op en rond het halfuur zette Caitlin Lievens de 3-0-ruststand op het bord. Na de pauze maakten aanvoerder Esmée Dejonckheere en Schapdryver het feest af. De promotie naar eerste nationale is een feit. Voor de jonge trainer Kevin De Haspe (26) een eerste titel.

“Denk dat deze jonge groep volgend seizoen in staat moet zijn om zich probleemloos te handhaven”, blikte de afscheidnemende trainer vooruit. “In eerste nationale zitten heel wat beloftenploegen van teams uit de Super League. Zoals Standard, Gent, Anderlecht, OHL en Genk. Het voetbal van die ploegen zal onze meisjes beter liggen dan dat van clubs in tweede nationale die op ervaring teren.”

De Haspe, die volgend seizoen voetballen bij derdenationaler Eendracht Elene-Grotenberge gaat combineren met de cursus voor een Uefa A-diploma, wordt opgevolgd door zijn hulptrainer David Van Herreweghe. (HF)