Cleo Mus en FWDM A op bezoek bij de leider: “Tegen leider Kontich is het voor ons niet van moeten”

Na twee opeenvolgende thuisoverwinningen staat FWDM A op een mooie negende plaats in eerste nationale in het zog van ploegen als KRC Genk, Anderlecht en AA Gent. Zaterdag volgt de verplaatsing naar leider Kontich.

“Vorige zaterdag speelden we tegen Leuven één van onze betere wedstrijden van dit seizoen”, zegt Cleo Mus, die voor de rust de 2-0 en 4-0 scoorde. “We wonnen bovendien ook weer tegen één van de ploegen waartegen we punten moeten pakken. Het is mooi meegenomen dat we op korte tijd zoveel punten konden sprokkelen (FWDM haalde recent 13 op 18, red.). Met onze 21 punten vergroten we ook de kloof met de staartploegen, waardoor we momenteel ook meer op ons gemak zijn dan de vorige seizoenen.”

“Ook voor mijzelf mag ik absoluut niet klagen”, weet Cleo ons te vertellen. “Ik miste wel de eerste vier competitiewedstrijden, omdat ik op dat moment minder kon trainen en daarna was er uiteraard wat tijd nodig om weer wedstrijdfit te geraken. Na enkele invalbeurten sta ik nu weer regelmatig in de basis en in onze laatste twee wedstrijden kon ik driemaal scoren. Ik heb daar wel eventjes moeten op wachten, maar het is heel leuk om op die manier je steentje bij te dragen aan het succes van de ploeg.”

Goede mix

“In vergelijking met de voorbije seizoenen is de kern ook wat breder geworden en er zijn nu ook een aantal spelers teruggekeerd na blessures. Momenteel is de ploeg een goede mix van ervaring en jong talent, waarin wij als oude rotten de jongere speelsters kunnen sturen en steunen. Het blijft nog altijd onze eerste ambitie om het behoud te verzekeren en nu we op de goede weg zijn, is mooi dat we kunnen meedoen in de middenmoot van de klassering. Tegen leider Kontich, dat nog niet veel punten liet liggen, is het voor ons niet van moeten, maar ieder punt dat we tegen de toppers kunnen behalen, is mooi meegenomen.” (PB)

Zaterdag 17 december om 15.30 uur: Kontich FC A – FWDM A.