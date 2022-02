Christoph Bertier steekt ambities NS Heule niet onder stoelen of banken: “Nationaal voetbal is het doel”

De Dames van NS Heule zijn niet af te stoppen. Na 19 wedstrijden staan de groen-witte ladies nog steeds ongeslagen en met het maximum van de punten aan de leiding. Noordstar telt drie punten meer dan achtervolger RC Waregem dat een wedstrijd meer heeft gespeeld. De titel wenkt. “Het zou een schitterend geschenk zijn voor ons 75-jarige bestaan”, hoopt voorzitter Christoph Bertier.

De heren van NS Heule hoeven zich geen zorgen te maken om het behoud en mogen zo goed als zeker hun ticket voor volgend seizoen bestellen. De dames doen nog beter. Veel beter. In hun debuutjaar overtreffen ze alle verwachtingen. Na 19 wedstrijden zijn ze nog steeds ongeslagen. “Schitterend”, glundert voorzitter Christoph Bertier. “We gaan uiteraard voluit voor die titel, willen zo vlug mogelijk de stap naar tweede provinciale zetten. Op termijn is nationaal voetbal de bedoeling.”

Jeugdproject

Christoph Bertier heeft dus grootse plannen met zijn meisjes. “We gaan onze heren zeker niet verwaarlozen”, reageert de Heulse preses. “Maar het damesvoetbal is duidelijk minder duur dan het herenvoetbal. Ik heb hier al jonge gasten over de vloer gekregen die geen rode wangen kregen als ze 140 euro per punt vroegen. Op dit vlak zijn de dames een heel stuk redelijker, merk ik meer pure liefhebberij. Naast ons ambitieus project rond onze damesploeg, willen we ook onze jeugdspeelsters die nog niet onmiddellijk in aanmerking komen om toe te treden tot de eerste ploeg, niet aan hun lot overlaten. We willen hen de kans bieden om zich verder te vervolmaken en ervaring op te doen op lager niveau. Daarom engageren we ons om volgend seizoen met een laagdrempelige ploeg in derde provinciale aan de aftrap te komen. We doen dan ook een oproep naar alle meisjes en dames die willen proeven van damesvoetbal in een fun-omgeving en willen genieten van de voordelen van een familiale club: ze zijn bij ons van harte welkom”, aldus Christoph Bertier.

Strijd om de titel

De dames van NS Heule, hielden vorig weekend tegen Wervik opnieuw schietoefening en wonnen met 9-0. Hun cijfers zijn indrukwekkend: 57 op 57, 142 goals gescoord, slechts 13 tegen. Heule beschikt over de beste verdediging van de reeks. Inzake trefkracht worden ze door RC Waregem, 190 goals, de loef afgestoken. Waregem wordt trouwens de kwaadste tegenstander in de strijd om de titel. “Op zaterdag 19 maart staat de match van de waarheid op het programma”, weet trainer Stijn Vanneste, de architect van het succes . “Als we die wedstrijd naar ons hand zetten, mogen we de champagne koud zetten. In de heenronde gingen we op Waregem met 2-3 winnen. Nadat we 0-3 uitliepen, dachten mijn meisjes dat de klus geklaard was, ze speelden daarna met de handrem op. Gelukkig hielden we Waregem alsnog op afstand. Dat Racing betere doelpuntcijfers kan voorleggen heeft zo zijn reden. Ik beschik over een meer ervaren elftal. Eenmaal we een riante voorsprong hebben, vinden mijn meisjes het welletjes en gaan ze niet meer jagen op goals.” Christoph Bertier rekent erop dat de Heulse ladies op zaterdag 19 maart de kers op de taart zetten. “Als we Waregem kloppen, wacht ons een lange nacht”, kijkt de Heulse voorzitter er naar uit. “Het wordt de start van hopelijk een succesverhaal”, besluit Christoph Bertier. (AVW)