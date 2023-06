Cerkelladies maakt de balans op: “Titel is opnieuw het doel”

Cerkelladies Brugge trok zaterdag met een gezellig samenzijn en barbecue een streep onder het voorbije seizoen. “Ik ben tevreden, maar er is toch een beetje een wrange nasmaak”, vertelt voorzitter Aurora Costenoble.

Cerkelladies A speelde nochtans een schitterend seizoen in eerste provinciale. Onder leiding van trainer Eric Van Arck werd er opnieuw vicekampioen gespeeld, dit keer na SK Staden. “Het is zonde van de verloren punten tegen soms laag gerangschikte teams. In de heenronde kregen we amper tegengoals binnen, na Nieuwjaar werden onnodig punten te grabbel gegooid”, vindt voorzitter Aurora Costenoble.

In de eerste wedstrijd van de eindronde was KVV Kester-Gooik echter te sterk. “Ik vond het niet logisch dat de twee ploegen die in beide reeksen tweede eindigden tegen elkaar moesten spelen. Egem zou nu naar onze reeks degraderen. Als dat zo is, wordt dit een zware concurrent om mee te doen voor de titel, want dat is toch weer onze doelstelling.”

Huldiging

Op de slotavond werden vier speelsters gevierd die al tien jaar bij Cerkelladies actief zijn: Chelsea Reynaert, Manon Vanneste, Femke Van Waeyenberge en Ada Azomchine. Karen Clibouw (19 jaar) en Anke Dujardin (12 jaar in dienst) bij de Cerkelladies namen afscheid. “We hebben ze niet afgeschreven. Ze blijven beschikbaar voor de ploeg”, weet de voorzitter. Ondertussen zijn ook twee nieuwelingen aangetrokken: keeper Lou-Anne Vandorpe (Drongen) en Kaelynn De Nys voor in de defensie. Zij woont in Maldegem en komt over van Sinaai.

Cerkelladies B in tweede provinciale heeft een nieuwe trainer voor volgend seizoen, Peter Deseure. Zijn partner Tania Schut zal als afgevaardigde fungeren. “Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het team goed zal begeleiden. Hij heeft ervaring, geeft goede trainingen en kan mooie resultaten voorleggen. Zo werd hij zonet nog kampioen met zijn zaalvoetbalploeg in Beernem. Ook Eric Mayens zal er nu elke week zijn om onze keepers onder handen te nemen. Aan Eric Van Arck om dit alles in goede banen te leiden.”

(ACR)