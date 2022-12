‘Capi’ Ellen Martens (Club YLA) stopt met voetballen: “Lichaam een beetje sparen”

Ellen Martens (24) stopt met voetballen. De aanvoerder van Club YLA maakte dat woensdagvoormiddag op haar Instagramaccount bekend. De droom om met blauw-zwart ooit Champions League te spelen laat ze varen. Ze probeert een paar nieuwe dromen te vervullen.

“Een combinatie van factoren”, duidt Ellen Martens haar beslissing om ermee te kappen. “Door een kraakbeenletsel aan de enkel heb ik een deel van de voorbereiding op deze competitie gemist. De voorbije maanden heb ik niet veel gespeeld. Af en toe deed ik mee met de beloften, om wat wedstrijdritme op te doen. Bovendien is de werkdruk altijd maar toegenomen. Ik wil mijn lichaam nog een beetje sparen. Om andere dingen te doen.”

Er staat al een en ander in haar nieuwe agenda. “Na Nieuwjaar neem ik tennislessen en ga ik me voorbereiden op de halve marathon van Gent”, beweert de Oost-Vlaamse die als technisch tekenaar bij Jacops in Drongen werkt. “Sport heb ik nodig om gelukkig te blijven. Maar ik ga ook van andere dingen genieten. Zaken die als topsporter niet mogelijk waren. Reizen onder meer, samenkomsten met de familie, lekker gaan eten en ook skiën want als speelster van Club YLA mocht dat niet.”

Bekerwinst

Maar vooral: Ellen Martens blijft fan van Club YLA en van Club Brugge in het algemeen. “Ik hoop dat Club YLA dit jaar de Beker van België wint”, gaat ze verder. “Dat zou het mooiste zijn wat ze mij kunnen schenken. Inderdaad, nu Anderlecht en OHL door Standard werden uitgeschakeld is er een hele mooie kans om de beker te pakken. Die bekermatchen zal ik zeker bijwonen. Net als alle thuiswedstrijden van Club YLA.”

Want Ellen Martens heeft voor altijd een blauw-zwart hart. Dat zal niet meer veranderen. Ze was aan haar tiende seizoen bij Club YLA bezig. Bij de jeugd speelde ze bij Nazareth, Dikkelvenne en Zulte Waregem. Tot ze tien jaar terug door de scouts van Club Brugge werd opgemerkt. Ze schopte het tot kapitein van het eerste elftal.

“Enkele momenten zullen me altijd bij blijven”, besluit Martens. “Kampioen spelen in tweede nationale was een heerlijk moment. Van klein meisje tot aanvoerder, een traject waar ik trots op ben. In het Jan Breydelstadion winnen van Standard: die wedstrijd begin vorig seizoen zal mij eveneens lang bij blijven. Net als de 21 op 21 waarmee we de vorige competitie zijn gestart.”

Maar nu is het, vroeger dan verwacht, tijd voor andere dingen. Ellen Martens laat er geen gras over groeien. Zaterdagochtend stapt ze op het vliegtuig naar Lapland waar ze kerstavond gaat vieren en nadien allerlei activiteiten zal doen. En na reizen, skiën, tennissen en lopen volgt het stichten van een gezinnetje. “Ook dat is een wens”, beaamt ze. (HF)