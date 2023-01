Brugse Voetbalvrouwen spelen eerste competitiematch: “Laagdrempelig en recreatief”

Twee Brugse dames opperden vorige zomer het idee een damesvoetbalclub op te starten. Ze zijn ondertussen in het zaalvoetbal met liefst twee teams begonnen. Hun doel is om in het Brugse een damesminivoetbalcompetitie te lanceren.

Helena Lema en Saar Van Hevel kwamen destijds op het initiatief en lanceerden een oproep om speelsters aan te trekken. En met succes. Ondertussen zijn de Brugse Voetbalvrouwen bijzonder gegroeid met 44 actieve leden. “Bedoeling is dat het laagdrempelig blijft. Recreatief. Wij trainen momenteel op woensdagavond in het Sint-Lodewijkscollege”, vertelt Bieke Deroo.

De Brugse Voetbalvrouwen hebben zich ingeschreven in de open bekercompetitie van de Vlaamse Zaalvoetbalbond in onze provincie. “Het is wel zo dat wij voor het minivoetval kiezen. Maar omdat we reeds de uitdaging wilden aangaan, onze grenzen verleggen en ook tegen anderen voetballen, nemen we in zaal deel.”

We willen graag een damescompetitie lanceren in Brugge

Vorige zaterdag was de eerste speeldag. Meteen stonden in de sporthal Xaverianen in Sint-Michiels twee ploegen van de Brugse Voetbalvrouwen tegenover elkaar. Het werd 2-3 voor team 1. “Dat was toch een beetje een historisch moment, ook voor onze twee trainers Jasper D’hollander en Gill Vanrapenbusch, die ons wegwijs maken. Wie interesse heeft om naast hen ook training te geven mag zeker met ons contact opnemen via Facebook of Instragram. Daar is er een groep van De Brugse Voetbalvrouwen.”

Oproep

Met de nu 44 enthousiaste leden is het de bedoeling om naast de twee bestaande teams op termijn nog meer sub-ploegjes van een zeven tot acht speelsters te creëren. “We willen graag in Brugge in minivoetbal een damescompetitie lanceren. Die is er nog niet. Daarom ook een oproep naar andere damesploegen om zich eventueel hiervoor te engageren. Wie weet doen we daarnaast nog in het zaalvoetbal verder. Maar in hoofdzaak willen we ons wel op het minivoetbal toespitsen”, benadrukt Bieke. Bij de Brugse Voetbalvrouwen zijn er een aantal dames die in het verleden ervaring hadden in het veldvoetbal. “Daarnaast zijn er die voordien nooit tegen een bal hadden getrapt. We hebben eigenlijk een mooie evolutie doorgemaakt.” (ACR)